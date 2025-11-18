Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 14:14

«Все имели доли»: экс-нардеп раскрыл, каким компроматом владеет Ермак

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак оформлял денежные переводы для лидеров европейских стран, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, политик также является носителем компромата на главу государства Владимира Зеленского.

Ермак является носителем серьезного компромата, в том числе и на Зеленского. Он самый большой кошелек президента Украины и владеет информацией о том, кто еще вокруг выполнял такую миссию. Зеленский не глупый, чтобы положить все яйца в одну корзину, а Ермак очень информирован. По моей информации, он еще является тем, кто контролировал деньги, которые направлялись иностранным лидерам: и президентам, и председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, и другим. Все имели доли, — пояснил Олейник.

Он добавил, что в подобных схемах были задействованы многие, за исключением премьер-министра Словакии Роберта Фицо и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По его словам, именно осведомленность Ермака объясняет тот факт, что его продолжают принимать на высоком уровне в западных столицах.

В финансовых переводах с Украины задействованы многие лидеры ЕС, кроме Фицо и Орбана. Все остальные были не только в теме, но и в доле. Поэтому у них такая реакция — Ермака принимают. Он вел тайную бухгалтерию в обычной тетрадке, а не в электронном виде, потому что боялся взлома хакеров, — резюмировал Олейник.

Ранее сообщалось, что Зеленский не хочет увольнять Ермака с поста главы своего офиса, так как это вызовет эффект домино и приведет к потере им управления по всей вертикали власти. По словам источника, в настоящее время именно Ермак занимает ключевое положение во всей системе украинской власти.

Андрей Ермак
Владимир Зеленский
Украина
Урсула фон дер Ляйен
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Софья Якимова
С. Якимова
