«Все имели доли»: экс-нардеп раскрыл, каким компроматом владеет Ермак

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак оформлял денежные переводы для лидеров европейских стран, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, политик также является носителем компромата на главу государства Владимира Зеленского.

Ермак является носителем серьезного компромата, в том числе и на Зеленского. Он самый большой кошелек президента Украины и владеет информацией о том, кто еще вокруг выполнял такую миссию. Зеленский не глупый, чтобы положить все яйца в одну корзину, а Ермак очень информирован. По моей информации, он еще является тем, кто контролировал деньги, которые направлялись иностранным лидерам: и президентам, и председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, и другим. Все имели доли, — пояснил Олейник.

Он добавил, что в подобных схемах были задействованы многие, за исключением премьер-министра Словакии Роберта Фицо и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По его словам, именно осведомленность Ермака объясняет тот факт, что его продолжают принимать на высоком уровне в западных столицах.

В финансовых переводах с Украины задействованы многие лидеры ЕС, кроме Фицо и Орбана. Все остальные были не только в теме, но и в доле. Поэтому у них такая реакция — Ермака принимают. Он вел тайную бухгалтерию в обычной тетрадке, а не в электронном виде, потому что боялся взлома хакеров, — резюмировал Олейник.

Ранее сообщалось, что Зеленский не хочет увольнять Ермака с поста главы своего офиса, так как это вызовет эффект домино и приведет к потере им управления по всей вертикали власти. По словам источника, в настоящее время именно Ермак занимает ключевое положение во всей системе украинской власти.