«Дал заднюю и едет на поклон». Переговоры с Зеленским 19 ноября: детали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что едет в Турцию 19 ноября для активизации переговоров с Россией. Что еще он сказал, что подтолкнуло его к этому шагу, кто встретится с ним, примет ли украинский лидер условия России?

Переговоры с Зеленским 19 ноября в Турции: что известно

В своем Telegram-канале Зеленский заявил, что Киев на переговорной площадке в Турции предложит партнерам «наработанные решения» для приближения конца конфликта. Он также сообщил о работе по возобновлению обменов пленными.

Президент Украины не уточнил, с кем именно планирует вести переговоры в Турции и каково содержание подготовленных предложений.

На этом фоне агентство Reuters сообщило, что спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф также отправится в Турцию 19 ноября. Ожидается, что американский чиновник встретится с Зеленским.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в интервью Axios заявил, что Россия и США обсудили возможность проведения очередного обмена заключенными.

Представителей России не будет в Стамбуле в среду, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Москва не получала от Киева информации о намерении возобновить переговоры, добавил он.

Стив Уиткофф Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему Зеленский решил возобновить переговоры

Член Совета по внешней и оборонной политике России Андрей Климов заявил NEWS.ru, что Зеленский направляется в Турцию из-за коррупционного скандала. Президент Украины стремится обеспечить свою безопасность, а не активизировать переговоры с Москвой, добавил он.

«Мысли об Украине и украинском народе у него точно на последнем месте, если они вообще там имеют место. Поэтому эта поездка в Турцию, скорее всего, очередная его попытка то ли деньги перепрятать, то ли умастить свидетелей его преступлений, то ли подготовить новое», — сказал Климов.

Он отметил, что есть данные о побеге бизнесмена Тимура Миндича в Турцию. Туда же, добавил Климов, направился и глава СНБО Рустем Умеров — либо в сам Стамбул, либо транзитом через него. Собеседник предположил, что Зеленский эвакуирует свою команду, поскольку говорить в Киеве ему уже небезопасно.

«Понимаете, ехать в Стамбул для того, чтобы что-то сообщить Москве или Вашингтону, совершенно необязательно. И для того чтобы возобновить нормальные переговоры, пустить все это в политико-дипломатическое русло, существовали рабочие группы, которые пока не работают. Решать технические вопросы можно и без Зеленского. Так что пока все указывает на то, что для президента Украины эта поездка — повод порешать очередные темные делишки», — заключил Климов.

Примет ли Зеленский условия России

Зеленский может принять требования России на встрече с Уиткоффом, предположила в разговоре с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Это (заявление Зеленского о поездке в Турцию. — NEWS.ru) звучит так, будто завтра мы подпишем мирное соглашение. А по-другому и не будет, Зеленский пойдет на требования РФ на встрече с Уиткоффом. Я думаю, что на это повлияют определенные процессы, которые сейчас происходят на Украине, наше наступление и успехи ВС РФ на фронте. Я думаю, что все украинцы ожидают, что у Зеленского произошло просветление», — сказала Журова.

Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Она отметила, что подобная ситуация уже была после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Тогда Вашингтон принял условия, но дальнейшие контакты с Зеленским изменили позицию Белого дома.

В Сети некоторые пользователи предположили, что Зеленский действительно «пришел в себя». «Дал заднюю и едет на поклон», — отметил один из них.

Кто виновен в срыве переговоров между Россией и Украиной

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что Украина сама вышла из переговорного процесса и не захотела рассматривать предложенные Москвой условия.

Картаполов добавил, что власти в Киеве жаловались на лекции от российской делегации. Он пояснил, что для Украины это было необходимо, так как представители правительства там — безграмотные люди.

