Что происходит с рублем? Курсы сегодня, 18 ноября: доллар, евро, юань

Эксперты объяснили текущую динамику российской валюты. Что происходит с рублем, каковы курсы сегодня, 18 ноября 2025 года, сколько стоят доллар, евро, юань?

Сколько стоит доллар во вторник, 18 ноября

Центробанк установил официальный курс доллара на вторник, 18 ноября, на уровне 81,1302 рубля. Ранее американская валюта была на отметке 81,1276 рубля и прибавила 0,26 копейки.

На международном валютном рынке Forex доллар торгуется в районе 81,16 рубля, теряя 0,0855 (0,11%) на 11:50 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с ценами на евро и юань сегодня, 18 ноября

Актуальный курс евро по ЦБ составляет 94,4179 рубля. В отличие от доллара европейская валюта заметно ослабла — падение составило 68,08 копейки с прежнего уровня (95,0987 рубля). На Forex евро уходит за 94,019 рубля, демонстрируя падение в размере 0,145 (0,15%) на 11:58 мск.

Юань сегодня, 18 ноября, стоит 11,4002 рубля. В выходные и понедельник китайская валюта была на отметке 11,4021 рубля. Таким образом, юань тоже потерял — 0,19 копейки. На международном валютном рынке «китаец» продается за 11,4112 рубля, показывая падение в размере 0,0428 (0,37%).

Что происходит с рублем, прогнозы

По словам директора департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максима Тимошенко, позитивным фактором для рубля выступают данные по недельной инфляции в России, которая показала замедление темпов роста цен в стране. В октябре инфляция составила 0,5% месяц к месяцу. Годовая инфляция в прошлом месяце замедлилась до 7,71% против 7,98% в сентябре. Также на стороне рубля играет спад цен на нефть на фоне прогнозов ОПЕК+ об увеличении добычи в 2026 году, добавил эксперт.

Главный аналитик банка «Зенит» Владимир Евстифеев считает, что рубль сохраняет стабильность, несмотря на появление новых негативных факторов. Краткосрочная перспектива для российской валюты выглядит нейтрально — в ближайшие недели курс доллара расположится в районе 82 рублей.

Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов не исключил, что на этой неделе курс юаня протестирует уровень 11,5 рубля и закрепится в коридоре 11,5–12 рублей. Если этого не произойдет, то ослабление курсов рубля до конца осени маловероятны. Последняя неделя ноября, вероятно, будет отмечена ростом предложения валюты на рынке со стороны экспортеров перед ноябрьской уплатой налогов в рублях.

Старший трейдер «Альфа-Капитала» Владислав Силаев заявил, что рубль может сохранять относительно сильные позиции благодаря действиям локальных игроков и высоким процентным ставкам. Тем не менее их уровень уже заметно ниже, чем в первом полугодии, и со временем постепенное ослабление рубля может возобновиться. По прогнозу специалиста, на этой неделе курс доллара может продолжить движение в интервале 80–84 рубля, юаня — 11,2–11,7 рубля.

Оценивая перспективы российской валюты в 2026-м Владимир Евстифеев указал, что большинство рыночных прогнозов предполагает плавное ослабление рубля на фоне сокращения притока валюты от экспорта и существенного снижения объемов ее продажи с начала года.

Инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов также предположил плавное ослабление курса рубля в следующем году. Национальная валюта будет несколько сдавать позиции на фоне последующего снижения ключевой ставки ЦБ. Дополнительным фактором может стать сокращение объемов продажи валюты со стороны регулятора на внутреннем рынке в 2026-м. По его оценке, пара USD/RUB может подскочить до 98 рублей к концу предстоящего года.

