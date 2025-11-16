Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 13:10

Доллар идет вверх: курсы валют сегодня, 16 ноября, что с евро и юанем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пара USD/RUB поменялась не в пользу российской валюты по актуальному курсу Центробанка. Что об этом известно, почему доллар идет вверх, каковы курсы валют сегодня, 16 ноября, что с евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 16 ноября

Банк России установил официальный курс доллара на выходные и понедельник, 15–17 ноября, на уровне 81,1276 рубля. Ранее валюта была на отметке 80,601 рубля и прибавила 52,66 копейки.

На международном валютном рынке Forex торги в выходные не проводятся. На момент закрытия торговых операций вечером в пятницу, 14 ноября, доллар продавался за 80,85 рубля, демонстрируя прирост в размере 0,15 (0,19%), следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем в воскресенье, 16 ноября

Актуальный курс евро по ЦБ — 95,0987 рубля. Ранее европейская валюта была на отметке 93,6953 рубля. Таким образом, евро подорожал сразу на 1,4034 рубля. На Forex валюта уходила за 93,956 рубля, прибавляя 0,078 (0,08%).

Юань, в свою очередь, стоит 11,4021 рубля, согласно последней установке регулятора. До этого «китайца» оценили в 11,3214 рубля. Соответственно, валюта прибавила 8,07 копейки. На международном валютном рынке юань последний раз торговался в районе 11,3881 рубля, демонстрируя прирост в размере 0,0152 (0,13%).

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Почему доллар идет вверх, прогнозы

Рублевые пары продолжают торговаться в узком диапазоне, склоняясь к постепенному ослаблению рубля после снижения объемов продаж иностранной валюты со стороны ЦБ, заявила гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко. При этом цены на нефть остаются на комфортном для бюджета уровне, а платежный баланс в целом сохраняет положительное сальдо. В результате доллар удерживается в рамках 79–83 рублей, евро — в коридоре 91–96 рублей, а юань — в диапазоне 11–11,6 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер предположил, что на следующей неделе доллар может стоить 82 рубля, евро — 95 рублей, юань — 11,5 рубля. К концу года, по его прогнозам, курс доллара поднимется до 85 рублей, евро — до 100 рублей, а юаня — до 12 рублей.

«Ожидается постепенное удорожание иностранных валют. Чуть позже скорость роста курсов зарубежных валют увеличится, потому что начнут отыгрываться факторы сезонного спроса на валюту под импорт, из-за санкций экспортные притоки продолжат снижаться, а вероятность снижения ключевой ставки ЦБ повысится», — отметил он.

В чем причина массовой скупки валюты в России

Россияне приобрели рекордный объем иностранной валюты в октябре, что объясняется несколькими факторами, заявил президент саморегулируемой организации «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков. По его словам, компании покупают валюту для расчетов по действующим контрактам, а граждане — для зарубежных поездок и оплаты образования детей.

«Возможно, это главная причина: в связи со снижением ставок по депозитам домохозяйства стали активнее переводить свои активы в традиционную „тихую гавань“ — валюту», — отметил Кулаков.

Какой инструмент станет главным для вложений в 2026 году

Ключевым инструментом вложений в 2026 году останутся депозиты, заявил экономист Михаил Задорнов. По его словам, фондовый рынок остается малоинтересным как для ретейл-активов, так и для институциональных инвесторов.

«Для обычного человека депозит остается на следующий год устойчивой основой инвестиционного портфеля. Я как физическое лицо, как любой человек, 14–13% без риска в следующем году на депозите заработаю», — сказал Задорнов.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 ноября: где сбои в России

Погода в Москве в воскресенье, 16 ноября: ждать снежную бурю и лютый мороз?

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 ноября

курсы
валюты
деньги
новости
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети появились кадры поиска тела ребенка в московском пруду
«Угрозы нет»: власти вышли на связь после прорыва дамбы в Бурятии
Раскрыта причина смерти ребенка, голову которого нашли в Гольяновском пруду
Появились кадры опрокинутого из-за шторма судна в Мурманской области
Путин поздравил россиян с особенным днем
Россиянам назвали неочевидную причину сердечного приступа
Стало известно, почему люди заболевают диабетом
Отдыхавшая за границей россиянка попала на 250 тысяч после ДТП на мотоцикле
Жители Волгограда вернулись домой после атаки БПЛА
Доллар идет вверх: курсы валют сегодня, 16 ноября, что с евро и юанем
Россияне сутки не могут улететь на вьетнамский курорт
Разгоряченный танцор во время лезгинки выхватил пистолет и попал на видео
Гладков озвучил масштабы украинских атак на Белгородскую область
В Госдуме высказались о нарастающей конфронтации в Черном море
Налет БПЛА, удар по жилому дому в Волгограде: как ВСУ атакуют РФ 16 ноября
Для любителей пикантного: острая квашеная капуста — лучший рецепт!
Власти Волгограда рассказали о состоянии пострадавших после атаки БПЛА
Наступление ВС России на Харьков 16 ноября: войска сдают позиции, Купянск
Защитите сад от ветра: создаем идеальный микроклимат для хвойных и рододендронов
Ученые спрогнозировали уровень падения Каспия
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.