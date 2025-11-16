Доллар идет вверх: курсы валют сегодня, 16 ноября, что с евро и юанем

Пара USD/RUB поменялась не в пользу российской валюты по актуальному курсу Центробанка. Что об этом известно, почему доллар идет вверх, каковы курсы валют сегодня, 16 ноября, что с евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 16 ноября

Банк России установил официальный курс доллара на выходные и понедельник, 15–17 ноября, на уровне 81,1276 рубля. Ранее валюта была на отметке 80,601 рубля и прибавила 52,66 копейки.

На международном валютном рынке Forex торги в выходные не проводятся. На момент закрытия торговых операций вечером в пятницу, 14 ноября, доллар продавался за 80,85 рубля, демонстрируя прирост в размере 0,15 (0,19%), следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем в воскресенье, 16 ноября

Актуальный курс евро по ЦБ — 95,0987 рубля. Ранее европейская валюта была на отметке 93,6953 рубля. Таким образом, евро подорожал сразу на 1,4034 рубля. На Forex валюта уходила за 93,956 рубля, прибавляя 0,078 (0,08%).

Юань, в свою очередь, стоит 11,4021 рубля, согласно последней установке регулятора. До этого «китайца» оценили в 11,3214 рубля. Соответственно, валюта прибавила 8,07 копейки. На международном валютном рынке юань последний раз торговался в районе 11,3881 рубля, демонстрируя прирост в размере 0,0152 (0,13%).

Почему доллар идет вверх, прогнозы

Рублевые пары продолжают торговаться в узком диапазоне, склоняясь к постепенному ослаблению рубля после снижения объемов продаж иностранной валюты со стороны ЦБ, заявила гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко. При этом цены на нефть остаются на комфортном для бюджета уровне, а платежный баланс в целом сохраняет положительное сальдо. В результате доллар удерживается в рамках 79–83 рублей, евро — в коридоре 91–96 рублей, а юань — в диапазоне 11–11,6 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер предположил, что на следующей неделе доллар может стоить 82 рубля, евро — 95 рублей, юань — 11,5 рубля. К концу года, по его прогнозам, курс доллара поднимется до 85 рублей, евро — до 100 рублей, а юаня — до 12 рублей.

«Ожидается постепенное удорожание иностранных валют. Чуть позже скорость роста курсов зарубежных валют увеличится, потому что начнут отыгрываться факторы сезонного спроса на валюту под импорт, из-за санкций экспортные притоки продолжат снижаться, а вероятность снижения ключевой ставки ЦБ повысится», — отметил он.

В чем причина массовой скупки валюты в России

Россияне приобрели рекордный объем иностранной валюты в октябре, что объясняется несколькими факторами, заявил президент саморегулируемой организации «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков. По его словам, компании покупают валюту для расчетов по действующим контрактам, а граждане — для зарубежных поездок и оплаты образования детей.

«Возможно, это главная причина: в связи со снижением ставок по депозитам домохозяйства стали активнее переводить свои активы в традиционную „тихую гавань“ — валюту», — отметил Кулаков.

Какой инструмент станет главным для вложений в 2026 году

Ключевым инструментом вложений в 2026 году останутся депозиты, заявил экономист Михаил Задорнов. По его словам, фондовый рынок остается малоинтересным как для ретейл-активов, так и для институциональных инвесторов.

«Для обычного человека депозит остается на следующий год устойчивой основой инвестиционного портфеля. Я как физическое лицо, как любой человек, 14–13% без риска в следующем году на депозите заработаю», — сказал Задорнов.

