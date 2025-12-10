Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Центробанк повысил курс доллара

Центробанк поднял курс доллара до 77,9 рубля

Банк России повысил официальный курс доллара на 11 декабря, следует из данных на сайте регулятора. Он установлен на отметке 77,8998 рубля, что на 1 рубль 9 копеек выше предыдущего значения.

ЦБ также увеличил курс евро на 1 рубль 95 копеек, до 91,3806 рубля. Курс юаня поднялся на 13 копеек, до 10,9644 рубля. Новые курсы традиционно рассчитываются на основании биржевых торгов.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что россиянам стоит избегать эмоциональных решений и не покупать иностранную валюту на все свои сбережения. По его словам, текущие высокие ставки по рублевым инструментам сохраняют их привлекательность для сберегательных целей.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов между тем заявил, что рублевые депозиты максимально безопасны для инвесторов. По его словам, из-за ухода обычных валют российский рубль «обречен на сравнительную крепость».

