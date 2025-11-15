«Главная причина»: массовые скупки валюты в России нашли объяснение Оценщик Кулаков: закупки валюты могут быть связаны со ставками по депозитам

Жители России приобрели рекордный объем иностранной валюты в октябре, что объясняется несколькими факторами, заявил президент саморегулируемой организации «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков агентству «Прайм». По его словам, компании покупают валюту для расчетов по действующим контрактам, а граждане — для зарубежных поездок и оплаты образования детей.

Возможно, это главная причина — в связи со снижением ставок по депозитам домохозяйства стали активнее переводить свои активы в традиционную «тихую гавань» — валюту, — говорится в сообщении.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан рекомендовал приобретать иностранную валюту небольшими суммами, а не осуществлять массовые покупки в кризисные периоды. Эксперт подчеркнул, что данная финансовая операция должна превратиться в регулярную практику.

Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о результатах работы БелАЭС заявил, что криптовалюты представляют эффективную альтернативу долларовой зависимости. Глава государства отметил, что опора на американскую валюту является общемировой проблемой, негативно воздействующей на все страны.