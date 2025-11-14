Лукашенко придумал способ уйти от доллара

Криптовалюта является хорошим вариантом ухода от доллара, такое мнение в ходе совещания о результатах работы БелАЭС, увеличении электропотребления и предложениях о строительстве новых атомных мощностей высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, зависимость от американской валюты — глобальная проблема, от которой страдает весь мир, передает БелТА.

У нас сейчас весь мир болеет глобальной проблемой — уйти от зависимости от одной валюты — доллара. И этот процесс будет нарастать. И криптовалюта является, наверное, одним из вариантов ухода, — убежден Лукашенко.

Ранее министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что ведомство предложило ввести прогрессивную ставку подоходного налога в размере 40% для граждан с высокими доходами. Новая ставка будет применяться к годовым доходам, превышающим 600 тыс. белорусских рублей (16,2 млн рублей). Селиверстов подчеркнул, что базовая ставка налога в 13% сохранится для 98% населения республики, чьи годовые доходы не превышают 350 тыс. белорусских рублей (9,5 млн российских).