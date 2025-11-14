Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 14:52

Лукашенко придумал способ уйти от доллара

Лукашенко назвал криптовалюту хорошим вариантом уйти от доллара

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Читайте нас в Дзен

Криптовалюта является хорошим вариантом ухода от доллара, такое мнение в ходе совещания о результатах работы БелАЭС, увеличении электропотребления и предложениях о строительстве новых атомных мощностей высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, зависимость от американской валюты — глобальная проблема, от которой страдает весь мир, передает БелТА.

У нас сейчас весь мир болеет глобальной проблемой — уйти от зависимости от одной валюты — доллара. И этот процесс будет нарастать. И криптовалюта является, наверное, одним из вариантов ухода, — убежден Лукашенко.

Ранее министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что ведомство предложило ввести прогрессивную ставку подоходного налога в размере 40% для граждан с высокими доходами. Новая ставка будет применяться к годовым доходам, превышающим 600 тыс. белорусских рублей (16,2 млн рублей). Селиверстов подчеркнул, что базовая ставка налога в 13% сохранится для 98% населения республики, чьи годовые доходы не превышают 350 тыс. белорусских рублей (9,5 млн российских).

Белоруссия
Александр Лукашенко
валюты
доллар
криптовалюты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не так быстро»: Захарова раскрыла детали диалога между Россией и США
«Могли быть выше»: тренер «Балтики» оценил успехи команды в РПЛ
Подросток согласился устроить теракт за деньги
Суд признал сотни работ Рерихов бесхозяйными
Пять детей пострадали в ДТП с автобусом под Челябинском
Российским туристам рассказали о новой напасти, прогнозируемой на 2026 год
«Злые духи» и «чудовища» помогают ВС России: новости СВО на вечер 14 ноября
«Появятся резиновые квартиры»: депутат об инициативе выкупать жилье частями
В РСТ назвали причину подорожания египетской визы для россиян
Стало известно, сколько онлайн-заявок на соцпомощь оформили в Подмосковье
В Госдуме объяснили, как мошенники обойдут правила «охлаждения» сим-карт
Терапевт назвал количество заболевших пневмонией
В Киеве пожаловались на рост повседневного использования русского языка
Измена или кризис пяти лет? Почему Богатырев подал на развод с Арнтгольц
В ОПК раскрыли, какие дроны тысячами применяют ВС России в Красноармейске
Глава Росатома заявил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС
Матери вернули лишь скелет дочери: перед судом предстанут двое друзей
Настоятель храма в Урюпинске покончил с собой
В Японии захотели построить плодотворные отношения с КНДР
Не только морковка и картошка: 5 овощей, что полезнее в готовом виде
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.