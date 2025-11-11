Экономист дал советы по покупке валюты

Валюту необходимо покупать маленькими частями, а не скупать остатки в момент кризиса, рассказал «МК в Калининграде» доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан. Он отметил, что покупка валюты должна стать привычкой.

Экономист рассказал, что основной ошибкой является паническая скупка в моменты кризиса — тогда валюту продают по максимальной цене. Однако он отметил, что предсказать минимальный или максимальный курс невозможно.

По его словам, метод регулярной покупки называется «усреднением». Со временем дорогие и дешевые покупки выравниваются, и средняя цена получается выгоднее, чем при разовой сделке в кризисный момент.

Ранее экономист Софья Главина рассказала, что введение цифрового рубля не отразится на общем количестве денег в России, но изменит баланс внутри денежной массы. Альтернативная форма национальной валюты снизит использование наличных на 5–10% к 2030 году.