11 ноября 2025 в 10:15

Экономист раскрыла, как цифровой рубль отразится на российской экономике

Экономист Главина: введение цифрового рубля изменит баланс денежной массы в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Введение цифрового рубля не отразится на общем количестве денег в России, но изменит баланс внутри денежной массы, заявила доцент экономического факультета РУДН Софья Главина. По ее словам, которые приводит агентство «Прайм», альтернативная форма национальной валюты снизит использование наличных на 5–10% к 2030 году.

Цифровой рубль может изменить баланс между наличными и безналичными в общей массе денежной массы. <…> Тестирование показывает, что цифровой рубль может уменьшить использование наличных на 5–10% в долгосрочной перспективе, к 2030 году, но это не сократит общую массу — деньги просто перетекают в цифровой формат, — отметила Главина.

Ранее Центробанк отмечал, что перевод средств в цифровые рубли не повлияет на общее количество денег в экономике — для владельца счетов изменятся только записи в онлайн-банке. В пресс-службе объяснили, что для перевода наличных необходимо сначала внести их на банковский счет, а затем через мобильное приложение конвертировать на платформе ЦБ. Там также уточнили, что наличные деньги в хранилищах не участвуют в экономическом обороте до момента выдачи клиентам.

Россия
экономика
деньги
цифровые рубли
