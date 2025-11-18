Ученые обнаружили следы самой ранней жизни на Земле с помощью ИИ

Ученые смогли обнаружить следы самой ранней жизни на Земле с помощью искусственного интеллекта, сообщает MIR24.TV. Исследование провели специалисты из Научного института Карнеги.

Сообщается, что ученые проанализировали породы возрастом 3,3 млрд лет с помощью программы, которая позволяет определять микроскопические молекулярные следы давно исчезнувших микроорганизмов. Всего в рамках эксперимента изучили более 400 образцов.

С помощью новых технологий исследователи смогли выявить химические фрагменты из каждого образца. Затем ИИ определял, принадлежали ли эти следы к живым существам.

