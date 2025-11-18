Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Ученые обнаружили следы самой ранней жизни на Земле с помощью ИИ

В Научном институте Карнеги обнаружили следы самой ранней жизни с помощью ИИ

Фото: Global Look Press
Ученые смогли обнаружить следы самой ранней жизни на Земле с помощью искусственного интеллекта, сообщает MIR24.TV. Исследование провели специалисты из Научного института Карнеги.

Сообщается, что ученые проанализировали породы возрастом 3,3 млрд лет с помощью программы, которая позволяет определять микроскопические молекулярные следы давно исчезнувших микроорганизмов. Всего в рамках эксперимента изучили более 400 образцов.

С помощью новых технологий исследователи смогли выявить химические фрагменты из каждого образца. Затем ИИ определял, принадлежали ли эти следы к живым существам.

Ранее ученый Александр Агафонов рассказал, что более 60 ранее неизвестных вирусов было выявлено в России в ходе масштабного исследования по предотвращению будущих пандемий. Проект охватил более 50 регионов России, где собирались образцы для анализа.

