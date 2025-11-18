Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 14:11

Военкор предложил не ждать «СВО-2» и бить «ядеркой» по Европе

Военкор Сладков призвал не ждать второй СВО и бить по Европе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Во избежание второй спецоперации надо сразу бить ядерным оружием по Европе, предположил военкор ВГТРК Александр Сладков в Telegram-канале. По его словам, страны ЕС трубят о войне с РФ, которая якобы вот-вот случится.

Нельзя допускать до СВО-2, надо сразу бить ядеркой, как в Концепции написано, — убежден военкор.

Сладков полагает, что президент США Дональд Трамп поставил Европу в положение, где она не может развиваться самостоятельно. По его словам, западные страны видят ресурсы у России, которые «надо только пойти и отнять».

Ранее Трамп признался, что хотел бы провести встречу с участием России, США и Китая. Американский лидер пояснил, что это необходимо для обсуждения сокращения ядерных арсеналов.

При этом глава Белого дома обещал провести ядерные испытания в ближайшее время, как намеревалась администрация Вашингтона. Трамп не уточнил, будет ли произведен взрыв боеголовки в рамках тестирования.

военкоры
Европа
ядерное оружие
Александр Сладков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-ведущую Первого канала оштрафовали из-за нарушения закона об иноагентах
Попавшие в ДТП в Египте российские туристы начали покидать страну
Стало известно о пострадавших в массовом ДТП с участием мусоровоза
Время пути из Екатеринбурга в Москву сократят до 6,5 часа
Женщину из Читы заключили под стражу за избиение дочери-подростка
В РАН назвали период, в который вакцинироваться бесполезно и опасно
«Кто будет платить?»: во Франции усомнились в поставках Rafale Украине
Школьника парализовало инсультом из-за необычной игры со сверстниками
«Мужской поступок»: Степашин раскрыл детали ухода Карпина из «Динамо»
Учитель года преследовал школьницу и писал ей любовные письма
«Нужно искать другую крышу»: экс-депутат Рады раскрыл судьбу Умерова в США
Бывшего сотрудника Госкоммола Крыма осудили за мошенничество с грантами
Музкритик ответил, как конфликт с танцорами отразится на карьере Булановой
Ребенок проглотил семь магнитный шариков
ВС РФ штурмуют девять городов: как идет наступление на Северск и Купянск
Зеленский признался, что зима будет тяжелой для Украины
Слуцкий высказался о переговорах с Украиной на фоне побега Умерова
Пять признаков действительно качественного постельного белья
Борьбу за власть в Еврокомиссии сравнили с «Игрой престолов»
Директор Булановой объяснил уход танцоров из ее коллектива
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.