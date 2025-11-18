Военкор предложил не ждать «СВО-2» и бить «ядеркой» по Европе

Во избежание второй спецоперации надо сразу бить ядерным оружием по Европе, предположил военкор ВГТРК Александр Сладков в Telegram-канале. По его словам, страны ЕС трубят о войне с РФ, которая якобы вот-вот случится.

Нельзя допускать до СВО-2, надо сразу бить ядеркой, как в Концепции написано, — убежден военкор.

Сладков полагает, что президент США Дональд Трамп поставил Европу в положение, где она не может развиваться самостоятельно. По его словам, западные страны видят ресурсы у России, которые «надо только пойти и отнять».

Ранее Трамп признался, что хотел бы провести встречу с участием России, США и Китая. Американский лидер пояснил, что это необходимо для обсуждения сокращения ядерных арсеналов.

При этом глава Белого дома обещал провести ядерные испытания в ближайшее время, как намеревалась администрация Вашингтона. Трамп не уточнил, будет ли произведен взрыв боеголовки в рамках тестирования.