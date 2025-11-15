Трамп раскрыл, что хотел бы обсудить с Россией и КНР

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести встречу с участием России, США и Китая. Такое мероприятие необходимо для обсуждения сокращения ядерных арсеналов, пояснил он.

Я бы хотел денуклеаризации, иными словами — провести встречу трех основных [ядерных держав] на тему сокращения ядерного оружия. <…> Мы — это номер один, Россия — номер два, Китай — номер три, — сказал глава Белого дома.

Ранее Трамп подтвердил намерения администрации Вашингтона провести ядерные испытания в ближайшее время, при этом он не уточнил, будет ли произведен взрыв ядерной боеголовки. Однако постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил об отсутствии данных о практической подготовке США к ядерным испытаниям.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы предпринять ответные меры в случае реального возобновления ядерных испытаний Соединенными Штатами. Данное заявление стало реакцией на слова госсекретаря США Марко Рубио о намерениях Вашингтона проверить свой атомный потенциал, что приведет к прекращению действия всеобъемлющего моратория на подобные испытания.