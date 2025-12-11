Штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии успешно завершили операцию по установлению контроля над населенным пунктом Красногорское, сообщил в своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко. В результате боевых действий были зачищены укрепленные позиции противника.

В ходе операции операторы разведывательных БПЛА выявили систему долговременных огневых точек, которые находились под защитой пулеметного огня. Штурмовая группа, прикрываясь минометным огнем, незаметно приблизилась к вражеским позициям и уничтожила один из блиндажей, используя взрывное устройство.

Во время проверки жилых зданий солдаты нашли трофеи, включая снаряжение и нашивки иностранных военных формирований. Это указывает на участие иностранных сил в конфликте, обратил внимание Руденко.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российская армия может освободить Славянск и Краматорск зимой, если достигнет определенных рубежей. По его словам, боевые действия в крупных городах зимой эффективнее, так как штурмовики могут получать поддержку авиации и артиллерии. Продвижение к Запорожью также логично. Достижение этих целей к концу зимы вполне реалистично, подчеркнул эксперт.