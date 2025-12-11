Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 12:05

«Мечется»: Лавров назвал главную цель Зеленского

Лавров: Зеленский и ЕС хотят подорвать усилия Трампа по урегулированию

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Главная цель украинского президента Владимира Путина и многих стран Европейского союза — подорвать позицию нынешней администрации американского лидера Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском «круглом столе» по тематике разрешения кризисной ситуации. По его словам, которые приводятся на сайте ведомства, США выступают за диалог по урегулированию конфликта на Украине.

Мы видим, как суетится Европа, как Зеленский мечется между Парижем, Лондоном, другими столицами. И то, что утекает в прессу, я частично сослался на это, явно говорит о том, что цель — подорвать усилия президента Трампа и его команды, — отметил он.

До этого Лавров сообщил, что текущие переговоры между Россией и США посвящены именно поиску долгосрочного урегулирования на Украине. По словам главы внешнеполитического ведомства, речь идет о ликвидации первопричин конфликта.

Также он заявил, что Зеленский жизненно заинтересован в затягивании конфликта в собственной стране. Для украинского главы это стало вопросом политического и физического выживания, объяснил министр.

Сергей Лавров
Владимир Зеленский
Украина
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров назвал главный итог переговоров Путина и Уиткоффа
Политолог предрек печальное будущее НАТО без поддержки США
HR-эксперт рассказала, можно ли приврать в резюме
В Госдуме ответили, когда в России могут ограничить соцсети для детей
Энергия без кофе: какие крупы поддерживают концентрацию и работоспособность
Лавров сделал признание по поводу контактов Зеленского с США и ЕС
В Кремле не оценили идеи США по реинтеграции РФ в глобальную экономику
Лавров высказался о сроках окончания украинского конфликта
Лавров словами о жульничестве описал подход Евросоюза к России
Лавров предупредил ЕС о неизбежных последствиях из-за грабежа активов РФ
Юрист объяснил, куда обращаться из-за доначисления пошлины
Попова раскрыла, какие инфекции угрожают россиянам извне
В Госдуме успокоили россиян насчет пенсий ниже прожиточного минимума
Кремль заявил об открытости российского рынка для зарубежных инвестиций
Лавров предупредил европейских «миротворцев» на Украине
Под маской любопытной школьницы: педофил-шантажист может сесть на 20 лет
Ветеран СВО нашел способ воспитать уважение к участникам спецоперации
Сегодня состоится экономическое совещание с Путиным
В Кремле анонсировали международный телефонный разговор с Путиным
В Кремле рассказали, с кем Путин встретится в Ашхабаде 12 декабря
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.