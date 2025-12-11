«Мечется»: Лавров назвал главную цель Зеленского

Главная цель украинского президента Владимира Путина и многих стран Европейского союза — подорвать позицию нынешней администрации американского лидера Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском «круглом столе» по тематике разрешения кризисной ситуации. По его словам, которые приводятся на сайте ведомства, США выступают за диалог по урегулированию конфликта на Украине.

Мы видим, как суетится Европа, как Зеленский мечется между Парижем, Лондоном, другими столицами. И то, что утекает в прессу, я частично сослался на это, явно говорит о том, что цель — подорвать усилия президента Трампа и его команды, — отметил он.

До этого Лавров сообщил, что текущие переговоры между Россией и США посвящены именно поиску долгосрочного урегулирования на Украине. По словам главы внешнеполитического ведомства, речь идет о ликвидации первопричин конфликта.

Также он заявил, что Зеленский жизненно заинтересован в затягивании конфликта в собственной стране. Для украинского главы это стало вопросом политического и физического выживания, объяснил министр.