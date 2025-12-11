Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 12:44

Сегодня состоится экономическое совещание с Путиным

Песков: Путин проведет экономическое совещание с Мишустиным и Набиуллиной

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин сегодня, 11 декабря, проведет совещание по экономическим вопросам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На встрече будут присутствовать председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС. Песков также отметил, что выступление президента будет открытым.

Сегодня он проведет в середине дня совещание по экономическим вопросам традиционное, — рассказал Песков. — Участники во главе с председателем правительства Мишустиным — представители экономического блока правительства, Эльвира Набиуллина (ЦБ), представители Минфина, руководство администрации президента, — прокомментировал Песков.

Ранее сообщалось, что на прямую линию с Путиным, запланированную на 19 декабря, поступило свыше 700 тыс. обращений от граждан. Анализ показал, что женщины составили большинство отправителей вопросов. Наибольший интерес у россиян вызывают социальные проблемы. Также они активно обсуждают вопросы жилищно-коммунального хозяйства, развитие инфраструктуры и государственное управление.

