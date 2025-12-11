Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 11:21

Лавров раскрыл, чему посвящены текущие переговоры с США

Лавров: переговоры России и США посвящены поиску долгосрочного урегулирования

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Текущие переговоры между Россией и США посвящены именно поиску долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по тематике разрешения кризисной ситуации. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, которые приводит пресс-служба министерства, речь идет о ликвидации первопричин конфликта.

Наши переговоры с президентом США, с его командой посвящены именно этому — поиску долгосрочного урегулирования для устранения первопричин этого кризиса, — отметил он.

Ранее издание Financial Times сообщило, что американский лидер Дональд Трамп надеется на достижение договоренности по урегулированию конфликта на Украине «к Рождеству». Уточняется, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому дали несколько дней на ответ по поводу мирного соглашения.

Ранее президент Владимир Путин во время Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что Россия доведет спецоперацию на Украине до логического завершения. По словам верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, которые приводит пресс-служба Кремля, речь идет о достижении всех поставленных целей.

Сергей Лавров
переговоры
Россия
США
