Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 12:36

«Произвол»: Песков о «заказе» Киева на российского археолога в Польше

Песков назвал правовым произволом задержание археолога Бутягина в Польше

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал правовым произволом задержание российского ученого и представителя Эрмитажа Александра Бутягина в Польше по запросу Украины. Подробности ситуации пресс-секретарь президента РФ не привел, пишет ТАСС.

Это правовой произвол. Абсолютно, — подчеркнул Песков.

Польские СМИ сообщали, что Бутягина задержали за археологические раскопки в Крыму. Украинская стороны планирует добиваться экстрадиции ученого. Исследователя обвиняют в причинении ущерба в $4,6 млн (366 млн рублей). Бутягина арестовали на 40 суток.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что передача Украиной задержанного российского военнослужащего Литве свидетельствует о нежелании Киева идти на мирное урегулирование. По его мнению, данный шаг подтверждает намерение украинских властей наносить ущерб России любыми доступными методами.

До этого стало известно, что другого россиянина задержали на Пхукете по запросу США. Речь идет о 35-летнем хакере «мирового класса», который атаковал системы безопасности европейских и американских госучреждений. У задержанного изъяли ноутбуки, телефоны и цифровые кошельки для технологической экспертизы.

Польша
Украина
Россия
Дмитрий Песков
Кремль
археологи
задержания
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Королевская семья Британии: новости, Маркл обвинили в краже платья
В России спрогнозировали цены на жилье в 2026 году
Гильдия риелторов обратилась к Верховному суду с призывом по делу Долиной
Венгрия публично унизила ЕС перед заседанием по Украине во Львове
Лавров назвал главный итог переговоров Путина и Уиткоффа
Политолог предрек печальное будущее НАТО без поддержки США
HR-эксперт рассказала, можно ли приврать в резюме
В Госдуме ответили, когда в России могут ограничить соцсети для детей
Энергия без кофе: какие крупы поддерживают концентрацию и работоспособность
Лавров сделал признание по поводу контактов Зеленского с США и ЕС
В Кремле не оценили идеи США по реинтеграции РФ в глобальную экономику
Лавров высказался о сроках окончания украинского конфликта
Лавров словами о жульничестве описал подход Евросоюза к России
Лавров предупредил ЕС о неизбежных последствиях из-за грабежа активов РФ
Юрист объяснил, куда обращаться из-за доначисления пошлины
Попова раскрыла, какие инфекции угрожают россиянам извне
В Госдуме успокоили россиян насчет пенсий ниже прожиточного минимума
Кремль заявил об открытости российского рынка для зарубежных инвестиций
Лавров предупредил европейских «миротворцев» на Украине
Под маской любопытной школьницы: педофил-шантажист может сесть на 20 лет
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.