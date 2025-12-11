«Произвол»: Песков о «заказе» Киева на российского археолога в Польше

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал правовым произволом задержание российского ученого и представителя Эрмитажа Александра Бутягина в Польше по запросу Украины. Подробности ситуации пресс-секретарь президента РФ не привел, пишет ТАСС.

Это правовой произвол. Абсолютно, — подчеркнул Песков.

Польские СМИ сообщали, что Бутягина задержали за археологические раскопки в Крыму. Украинская стороны планирует добиваться экстрадиции ученого. Исследователя обвиняют в причинении ущерба в $4,6 млн (366 млн рублей). Бутягина арестовали на 40 суток.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что передача Украиной задержанного российского военнослужащего Литве свидетельствует о нежелании Киева идти на мирное урегулирование. По его мнению, данный шаг подтверждает намерение украинских властей наносить ущерб России любыми доступными методами.

До этого стало известно, что другого россиянина задержали на Пхукете по запросу США. Речь идет о 35-летнем хакере «мирового класса», который атаковал системы безопасности европейских и американских госучреждений. У задержанного изъяли ноутбуки, телефоны и цифровые кошельки для технологической экспертизы.