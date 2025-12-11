В Петербурге полиция не позволила мужчине купить алкоголь подростку

В Петербурге сотрудники полиции выявили случай покупки алкоголя несовершеннолетнему, сообщает Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Такое деяние расценивается как вовлечение подростков в употребление алкоголя.

Сообщается, что 46-летний местный житель согласился купить три бутылки пива 17-летнему подростку. Такой поступок является административным правонарушением.

Сотрудники правоохранительных органов провели с нарушителем профилактическую беседу. В ведомстве напомнили, что подобные рейды проходят регулярно.

Ранее врач Николай Пархоменко рассказал, что организм подростка слишком восприимчив к любой дозе алкоголя. Он отметил, что школьники начали массово скупать алкогольные конфеты, чтобы проносить их на мероприятия.