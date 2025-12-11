Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 14:36

Россиян призвали воздержаться от поездок в европейскую страну

Временный поверенный Ордаш предупредил россиян о рисках поездок в Польшу

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
Россиянам следует избегать поездок в Польшу при отсутствии крайней необходимости, заявил в эфире телеканала «Россия 24» временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш. По его словам, в республике усиливается волна русофобских настроений и случаев преследования россиян.

Я бы, конечно, рекомендовал нашим гражданам без особой необходимости в Польшу не ездить. Сейчас нагнетается волна русофобии, преследований, обвинений в работе на российские интересы по совершенно надуманным предлогам. Задержать могут наших граждан буквально за какой-то невинный комментарий в соцсетях, который, может быть, в Польше неверно истолкован, — сказал Ордаш.

Ранее сообщалось, что в Польше по запросу Украины был задержан сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин. Известно, что Киев намерен добиться экстрадиции научного сотрудника. Украинские власти вменяют исследователю причинение ущерба в размере $4,6 млн (366 млн рублей). По предварительной информации, ученого арестовали на 40 суток.

Позже стало известно, что основой для обвинений сотрудника Эрмитажа стали археологические раскопки в Крыму. Ученый был объявлен в розыск правоохранительными органами Украины. В данных розыскной базы сказано, что Бутягин обвиняется по части четвертой статьи 298 КК Украины «Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия». Известно, что ученый заведует сектором отдела античного мира, а также занимает должность секретаря Археологической комиссии Эрмитажа.

Польша
Россия
россияне
дипломаты
