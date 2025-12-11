Ортодонт назвала неочевидную причину головных болей

Стресс провоцирует бруксизм — это может привести к головным болям, рассказала «Чемпионату» врач-ортодонт Ксения Софроницкая. Она отметила, что это приводит к перенапряжению мышц и перегрузке височно-нижнечелюстного сустава.

Декабрь — традиционно самый напряженный месяц. Хронический стресс часто проявляется как мышечный зажим. Жевательные мышцы (височные, жевательные, крыловидные) — одни из самых сильных в теле, и они легко вовлекаются в этот процесс. У многих людей усиливается бруксизм — днем это может быть сжатие челюстей, а ночью перерастать в скрежет, — рассказала Софроницкая.

По словам ортодонта, факторами риска также могут стать недосып, переизбыток кофеина и нерегулярное питание. Она посоветовала контролировать уровень стресса и следить за ритмом жизни.

Ранее кардиолог Аида Магамадова рассказала, что употребление четырех чашек кофе в день может негативно сказаться на здоровье сердца. По ее словам, повышенные дозы кофеина также могут вызывать бессонницу и тревогу.