11 декабря 2025 в 11:19

Врач развеяла мифы об очистке печени

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Печени не нужны детокс и разгрузка перед праздниками, так как этот орган имеет способность к регенерации, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Елена Морошкина. Она отметила, что процессу восстановления поможет отказ от алкоголя.

С клинической точки зрения единственной формой «разгрузки» печени можно считать временный отказ от алкоголя. Исследования показывают, что уже через две — четыре недели без алкоголя может уменьшаться воспаление в печени и снижаться жировая инфильтрация, — рассказала Морошкина.

Врач отметил, что это не «чистка», а процесс физиологического восстановления. По ее словам, не стоит использовать для детокса печени диеты или специальные препараты.

Ранее терапевт Надежда Чернышова рассказала, что злоупотребление алкоголем, ожирение и сахарный диабет могут привести к развитию цирроза печени. Среди других негативных факторов она назвала позднее выявление гепатита и отказ от лечения.

