Бездыханное тело 17-летнего подростка нашли в лесу В окрестностях Троицка было обнаружено тело 17-летнего подростка

Утром 11 декабря в лесу в окрестностях Троицка было обнаружено тело 17-летнего подростка, передает MK.RU. Несовершеннолетний пропал 8 декабря.

По информации издания, все это время шли активные поиски. По предварительным данным, молодой человек совершил самоубийство. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее в Новосибирске на реке Ине было обнаружено тело мужчины. Пожилой человек 1949 года рождения, числившийся пропавшим без вести, был найден вмерзшим в лед. По предварительной версии, пенсионер провалился и не смог выбраться. Точная дата и время происшествия уточняются.

До этого в Тюмени на улице Республики на крыльце магазина был обнаружен труп неизвестного мужчины. Тело нашли случайные прохожие. По факту смерти проводится проверка. На данный момент нет внешних признаков криминального характера смерти.

Также сообщалось, что в Хабаровском крае подросток утонул во время рыбалки. В городе Советская Гавань обнаружено тело 13-летнего мальчика, рядом с которым находились рыболовные снасти. Вместе с мальчиком на рыбалку отправился мужчина 1974 года рождения, его поиски продолжаются. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.