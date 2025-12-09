ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 10:59

Труп мужчины нашли на крыльце магазина в Тюмени

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Труп неизвестного мужчины нашли на крыльце магазина на улице Республики в Тюмени, сообщает Tumen Today со ссылкой на управление Следственного комитета России по Тюменской области. Уточняется, что тело обнаружили случайные прохожие. По факту произошедшего проводится проверка.

По данному факту организована проверка. Тело обнаружено без внешних признаков криминальной смерти, — говорится в сообщении.

Ранее в Хабаровском крае подросток из города Советская Гавань утонул во время рыбалки. Тело 13-летнего мальчика нашли в лодочной бухте, рядом с ним находились рыболовецкие принадлежности. Вместе с подростком на рыбалку отправился мужчина 1974 года рождения, ведутся его поиски. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

До этого в институте хирургии имени Вишневского скончалась одна из пациенток. Утверждается, что она совершила самоубийство. Тело женщины нашли примерно в 05:30 утра на козырьке здания. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

