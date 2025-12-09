Труп мужчины нашли на крыльце магазина в Тюмени

Труп неизвестного мужчины нашли на крыльце магазина на улице Республики в Тюмени, сообщает Tumen Today со ссылкой на управление Следственного комитета России по Тюменской области. Уточняется, что тело обнаружили случайные прохожие. По факту произошедшего проводится проверка.

По данному факту организована проверка. Тело обнаружено без внешних признаков криминальной смерти, — говорится в сообщении.

