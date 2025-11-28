В московской клинике нашли труп пациентки

Пациентка института хирургии имени Вишневского скончалась утром 28 ноября, пишет «МК». Утверждается, что она совершила самоубийство.

Тело женщины нашли примерно в 5:30 утра на козырьке здания. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее СМИ писали, что студент московского вуза совершил самоубийство во время занятий по стрельбе в университетском тире. Тело второкурсника было обнаружено в здании учебного заведения до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

До этого в Хабаровске студент Андрей Морозцев предпринял попытку суицида непосредственно в зале судебных заседаний. По имеющейся информации, молодого человека обвиняли в незаконном обороте наркотических веществ и контрабанде. После инцидента его жизнь удалось спасть, и он был передан конвою.

В свое время в подмосковной Кашире мужчина разгромил магазин торговой сети «Магнит» на улице Победы. Полуобнаженный нападавший, предположительно находившийся под воздействием наркотических веществ, разбивал бутылки с алкоголем в районе кассовой зоны, после чего покончил с собой. Пострадавший скончался во время транспортировки в медицинское учреждение.