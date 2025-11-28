День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 13:08

В московской клинике нашли труп пациентки

В институте Вишневского нашли труп пациентки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пациентка института хирургии имени Вишневского скончалась утром 28 ноября, пишет «МК». Утверждается, что она совершила самоубийство.

Тело женщины нашли примерно в 5:30 утра на козырьке здания. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее СМИ писали, что студент московского вуза совершил самоубийство во время занятий по стрельбе в университетском тире. Тело второкурсника было обнаружено в здании учебного заведения до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

До этого в Хабаровске студент Андрей Морозцев предпринял попытку суицида непосредственно в зале судебных заседаний. По имеющейся информации, молодого человека обвиняли в незаконном обороте наркотических веществ и контрабанде. После инцидента его жизнь удалось спасть, и он был передан конвою.

В свое время в подмосковной Кашире мужчина разгромил магазин торговой сети «Магнит» на улице Победы. Полуобнаженный нападавший, предположительно находившийся под воздействием наркотических веществ, разбивал бутылки с алкоголем в районе кассовой зоны, после чего покончил с собой. Пострадавший скончался во время транспортировки в медицинское учреждение.

суициды
клиники
пациенты
смерти
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девушка спустила миллионы из родительского сейфа на мошенников
Взрослый мужчина насильно обнял и зацеловал девочку рядом со школой
Лепс сделал одно заявление об артистах, отмывающих репутацию в Донбассе
Лавров одной фразой высмеял слухи о своем «исчезновении»
В Германии арестован подозреваемый по делу о подрыве «Северных потоков»
На Сахалине выросло число погибших при обрушении строящегося здания
Песков назвал главный дестабилизирующий фактор на Украине
В Госдуме призвали вернуть деньги за жилье проигравшей Долиной в суде Лурье
Ветеран «Спартака» призвал назначить Романова главным тренером красно-белых
Россиянам рассказали, как отличить налоговиков от мошенников
Шах и мат мошенникам? Период охлаждения для сделок с жильем: детали
Как отдыхаем в 2026 году: производственный календарь с переносами
«У каждого поколения свой моральный облик»: Лепс о патриотизме
Рекордные морозы, ледяные дожди и ветер? Прогноз погоды в Москве в декабре
Крымский чиновник задержан в момент получения крупной взятки
Венгрия предложила площадку для переговоров по Украине
Путин раскрыл причину снижения товарооборота между Россией и Венгрией
Путин раскрыл неожиданного инициатора будапештского саммита
Иран решил бойкотировать жеребьевку ЧМ по футболу в США
Диверсанты на границе, удары по АЗС, 130 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 28 ноября
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.