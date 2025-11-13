Студента нашли мертвым в здании московского вуза В Москве студент одного из вузов покончил с собой

Студент одного из московских вузов покончил с собой, информирует Telegram-канал Mash. По данным источника, трагедия произошла во время тренировки по стрельбе в тире. Тело обнаружили в здании университета.

Второкурсник скончался перед тем, как прибыла скорая помощь. Обстоятельства случившегося выясняются. Профильные ведомства не давали комментариев насчет случившегося.

Ранее студент Андрей Морозцев из Хабаровска совершил попытку суицида на судебном заседании. По данным источника, его обвинили в незаконном приобретении наркотических средств и контрабанде. Юноша выжил, его конвоировали.

Студента приговорили к пяти годам колонии за привезенные из Индии таблетки, которые считаются психотропными. В пресс-службе судов Хабаровского края сообщили, что в 2023 году он заказал по почте препарат, в состав которого входит запрещенное в России вещество.

В Подмосковье полуголый мужчина разгромил «Магнит» на улице Победы. По данным источника, после этого россиянин покончил с собой. Предварительно, мужчина был под действием наркотиков.