07 ноября 2025 в 12:18

Пытавшемуся покончить с собой на заседании студенту вынесли приговор

В Хабаровске студента приговорили к пяти годам за привезенные из Индии таблетки

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Студента в Хабаровске приговорили к пяти годам колонии за привезенные из Индии таблетки, которые считаются психотропными, передает пресс-служба судов Хабаровского края. В 2023 году он заказал по почте препарат, в состав которого входит запрещенное в стране вещество. Студент объяснил, что купил его по рекомендации лечащего врача — рецепт на лекарство у него был, но «не сохранился». Однако на суде было доказано, что его слова не соответствуют действительности.

С учетом совокупности установленных смягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания применил положения статьи 64 УК РФ, назначив подсудимому наказание по каждому преступлению ниже низшего предела, по совокупности преступлений назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в незаконном приобретении наркотических средств и контрабанде студент совершил попытку суицида на судебном заседании. По словам источника, юноша остался жив, его конвоировали.

