Студент пытался покончить с собой на судебном заседании В Хабаровске студент совершил попытку суицида на судебном заседании

Студент Андрей Морозцев из Хабаровска, обвиняемый в незаконном приобретении наркотических средств и контрабанде, совершил попытку суицида на судебном заседании, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его словам, юноша остался жив, его конвоировали. В материале сказано, что заседание состоялось 5 ноября.

По версии следствия, в 2023 году фигурант заказал по почте психотропный препарат из Индии, в состав которого входит запрещенное в стране вещество. По словам студента, он купил его по рекомендации лечащего врача — рецепт на лекарство у него был, но «не сохранился».

