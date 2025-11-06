Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 16:32

Студент пытался покончить с собой на судебном заседании

В Хабаровске студент совершил попытку суицида на судебном заседании

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Студент Андрей Морозцев из Хабаровска, обвиняемый в незаконном приобретении наркотических средств и контрабанде, совершил попытку суицида на судебном заседании, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его словам, юноша остался жив, его конвоировали. В материале сказано, что заседание состоялось 5 ноября.

По версии следствия, в 2023 году фигурант заказал по почте психотропный препарат из Индии, в состав которого входит запрещенное в стране вещество. По словам студента, он купил его по рекомендации лечащего врача — рецепт на лекарство у него был, но «не сохранился».

До этого полуголый мужчина разгромил магазин «Магнит» на улице Победы в подмосковной Кашире. По данным источника, после этого он покончил с собой. Предварительно, россиянин находился под действием наркотиков.

Ранее родители 16-летнего подростка из США подали иск против компании OpenAI и ее главы Сэма Альтмана. Поводом стало то, что их сын Адам Рейн, покончивший с собой в апреле, использовал нейросеть как источник поддержки, но, по мнению семьи, он стал для подростка «коучем по суициду».

