Наркоман разгромил «Магнит» и покончил с собой

Наркоман разгромил «Магнит» и покончил с собой В подмосковной Кашире мужчина устроил погром в магазине и покончил с собой

Полуголый мужчина разгромил магазин «Магнит» на улице Победы в подмосковной Кашире, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным источника, после этого он покончил с собой. Предварительно, россиянин находился под действием наркотиков.

Мужчина крушил бутылки с алкоголем прямо около кассы. От полученных травм дебошир скончался в машине скорой помощи. Очевидцы подтвердили, что мужчина разбивал бутылки. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее правоохранители задержали 37-летнего мужчину, который устроил бой посуды в ТЦ Московской области в Котельниках. Посетитель гипермаркета на Новорязанском шоссе разбил тарелку, после чего, как он утверждал, «не смог остановиться».

В Тобольске вооруженный топором мужчина ворвался в ТЦ. Перед этим он устроил погром на улице. Дебошир в полуголом виде проник в круглосуточный торговый центр «Плаза» рано утром.

В Саратове бывший полицейский ночью устроил погром частного дома в попытке найти свою жену. Источник сообщил, что он был в сильном алкогольном опьянении, разбил машину и бросал в окна кирпичи.