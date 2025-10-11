Полуголый мужчина с топором наперевес ворвался в торговый центр В Тобольске вооруженный топором полуголый мужчина проник в торговый центр

Вооруженный топором житель Тобольска устроил погром на улице и проник в торговый центр, заявил в Telegram-канале мэр города Петр Вагин. По его словам, около семи часов утра полуголый дебошир ворвался в круглосуточный ТЦ «Плаза».

Сегодня утром в восьмом микрорайоне произошел инцидент. Агрессивный мужчина повредил муниципальное имущество, — отметил Вагин.

Охранники задержали нарушителя правопорядка и передали полиции; пострадавших нет. По факту произошедшего проводятся необходимые процессуальные мероприятия, уточнил мэр.

По данным Telegram-канала «Типичный Тобольск», не так давно этот же мужчина разбил окна на первом этаже офиса организации «Работа России». Правоохранители подчеркнули, что дебошир находился в состоянии наркотического опьянения.

Ранее в Новосибирске пьяный мужчина жестоко избил пассажирку трамвая, которая заступилась за кондуктора. По словам очевидцев, когда пострадавшая упала, дебошир со всей силы прыгнул на нее. В сторону поспешивших на помощь людей дебошир распылил перцовый баллончик.