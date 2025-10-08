Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 19:59

Дебошир повалил пассажирку трамвая и со всей силы прыгнул на нее

В Новосибирске пьяный мужчина жестоко избил пассажирку трамвая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске пьяный мужчина жестоко избил пассажирку трамвая, которая заступилась за кондуктора, сообщает «КП-Новосибирск». Инцидент произошел вечером, 5 октября, в трамвае №15.

По данным издания, двое мужчин, один из которых находился в состоянии алкогольного опьянения, стали спорить с водителем и не оплатили проезд. Одна из пассажирок начала ругаться с ними. В этот момент один из споривших ударил незнакомца, стоящего рядом, а после повалил женщину на пол и начал избивать.

Она лежала на ступеньках головой к выходу, а ногами в салон. И тогда он прыгнул на нее со всей силы, — рассказал очевидец.

После он достал перцовый баллончик и распылил в сторону людей, которые подбежали помочь несчастной. Преступники скрылись, а пассажиры вызвали полицию. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

До этого в Свердловской области школьницы поставили на колени и избили ногами сверстницу. Издевательства над 16-летней учащейся техникума они сняли на видео. Запись разошлась по местным чатам и на нее обратили внимание в правоохранительных органах.

происшествия
драки
Новосибирск
трамваи
