Дебошир повалил пассажирку трамвая и со всей силы прыгнул на нее

В Новосибирске пьяный мужчина жестоко избил пассажирку трамвая, которая заступилась за кондуктора, сообщает «КП-Новосибирск». Инцидент произошел вечером, 5 октября, в трамвае №15.

По данным издания, двое мужчин, один из которых находился в состоянии алкогольного опьянения, стали спорить с водителем и не оплатили проезд. Одна из пассажирок начала ругаться с ними. В этот момент один из споривших ударил незнакомца, стоящего рядом, а после повалил женщину на пол и начал избивать.

Она лежала на ступеньках головой к выходу, а ногами в салон. И тогда он прыгнул на нее со всей силы, — рассказал очевидец.

После он достал перцовый баллончик и распылил в сторону людей, которые подбежали помочь несчастной. Преступники скрылись, а пассажиры вызвали полицию. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

