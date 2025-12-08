Подросток утонул в российском регионе во время рыбалки

Подросток утонул во время рыбалки в городе Советская Гавань в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале. Тело 13-летнего мальчика нашли в лодочной бухте, рядом с ним находились рыболовецкие принадлежности.

В районе лодочного причала бухты Эгге в городе Советская Гавань обнаружен труп 13-летнего подростка, — говорится в сообщении.

Как отметило ведомство, вместе с подростком на рыбалку отправился мужчина 1974 года рождения, ведутся его поиски. В регионе возбудили уголовное дело.

Ранее спасатели извлекли из Волги тела двух молодых людей, пропавших без вести в начале декабря. По факту их гибели возбуждено уголовное дело о двойном убийстве. Тела 21-летнего парня и 19-летней девушки были обнаружены на Новой набережной близ улицы Провиантской. Позднее мать погибшего молодого человека сообщила, что причиной гибели ее сына и девушки стал несчастный случай.

До этого двое жителей Коломны в Московской области упали в ледяную воду во время рыбалки. Инцидент произошел у устья реки Северка. Очевидцам удалось спасти только мужчину, женщина утонула.