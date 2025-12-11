Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 14:48

«Дымовая завеса»: в ГД назвали скрытый мотив мощной атаки ВСУ на Москву

Депутат Шеремет: атакой БПЛА Киев отвлекает внимание от коррупционного скандала

Михаил Шеремет Михаил Шеремет Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Атаками беспилотников на Москву Киев пытается отвлечь внимание от коррупционного скандала, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его мнению, соучастниками Украины в ударах по регионам РФ являются высокопоставленные чиновники из европейских стран. Он подчеркнул, что беспилотные атаки стали для украинской власти способом демонстрации якобы целевого расходования средств, полученных из кармана налогоплательщиков ЕС.

Киев устроил масштабный налет дронов на Москву для смещения фокуса с коррупционного скандала, связанного с воровством финансовых траншей, бесцеремонно вынимаемых из карманов европейских налогоплательщиков. Соучастниками данных махинаций является не только президент Украины Владимир Зеленский, но и его сообщники, возглавляющие ряд стран в демократической Европе. Удары ВСУ — дымовая завеса, демонстрация, на что они якобы потратили миллиарды долларов. Они не считаются с последствиями и катастрофическими потерями в результате ответа ВС РФ, — высказался Шеремет.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины уже накопили определенный запас беспилотников, производство которых может быть сосредоточено под землей. По его словам, дроны украинской армии также поставляет «коалиция желающих» — страны, которые обязались усилить поддержку Киева.

Украина
Европа
Россия
Москва
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
