Германия не смогла конфисковать нефтяной танкер Eventin

Федеральный финансовый суд Германии временно запретил конфискацию танкера Eventin, на борту которого находится почти 100 тыс. тонн нефти на сумму в €40 млн (около 3 млрд рублей), сообщает газета Bild. Судно под панамским флагом стоит на якоре у острова Рюген почти год. Суд обосновал свое решение наличием в законности конфискации, поскольку юридически неясно, может ли судно, попавшее в территориальные воды Германии из-за чрезвычайной ситуации, подлежать санкционному аресту.

Танкер Eventin был включен в санкционный список ЕС как часть так называемого «теневого флота» России в конце февраля, уже после инцидента с потерей управления. Владелец судна, компания Laliya Shipping Corp., оспаривает конфискацию и само включение в санкционный список, утверждая, что судно не предназначалось для перевозки санкционных нефтепродуктов. Суд в ФРГ установил, что Eventin следовал в Индию.

Решение суда фактически приостанавливает действия немецкой таможни, которая ранее, в марте, приняла решение о конфискации судна и его груза, что вызвало протест со стороны владельца. Приостановка мер будет действовать до тех пор, пока суд не вынесет окончательный вердикт по данному делу, которое затрагивает тонкую грань между международными санкциями, чрезвычайными ситуациями на море и правом собственности.

Ранее российский танкер Midvolga 2, следовавший в Грузию с подсолнечным маслом, подвергся нападению в 80 морских милях от побережья Турции. В момент атаки на борту находилось 13 членов экипажа, никто из них не пострадал. Судно продолжает движение в сторону Синопа.