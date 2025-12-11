Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 12:40

Взрыв в лаборатории Пермского политеха: погибла девочка, что известно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Утром в учебном корпусе Пермского политеха произошло ЧП во время лабораторных испытаний. NEWS.ru рассказывает о подробностях ЧП и числе пострадавших.

«Сошла испытательная машина»

Мужчина и ребенок погибли, еще три человека получили травмы в результате инцидента с оборудованием в лаборатории Пермского национального исследовательского политехнического университета, сообщили в областном министерстве территориальной безопасности.

«По предварительной информации, в результате нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина. К сожалению, есть погибшие — мужчина с ребенком. Еще трое человек пострадали. Все пострадавшие в настоящее время находятся в стабильном состоянии и госпитализируются в медучреждения Перми. Приносим соболезнования родным и близким погибших», — рассказали в ведомстве.

Погибла девочка

В управлении СКР уточнили, что в результате происшествия погибли мужчина и восьмилетняя девочка. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Известно, что ЧП случилось в здании аэрокосмического факультета.

«На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, производится осмотр места происшествия, изымаются предметы и объекты, имеющие значение для следствия. Назначаются судебные экспертизы, в том числе пожаро-техническая и судебно-медицинская, с целью установления причины пожара и гибели людей», — рассказали в Следственном комитете.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Погиб директор завода

Telegram-канал SHOT пишет, что при взрыве погибли директор завода — разработчика установки, которую испытывали в лаборатории политеха, и его дочь.

Согласно сообщению канала, сегодня утром в лабораторию аэрокосмического факультета приехал руководитель компании — подрядчика предприятия вместе с дочкой. Из-за разгерметизации ударной волной снесло двери лаборатории.

Что говорят в политехе

Пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университет предоставила NEWS.ru комментарий по ситуации. Представители вуза сообщили, что в ходе испытаний произошло разрушение колеса турбины. Его фрагменты пробили защитные конструкции.

«По предварительной информации, на стенде с научным оборудованием в отдельно стоящем здании комплекса ПНИПУ при испытаниях изделия произошло разрушение колеса турбины. Фрагменты колеса пробили защитные конструкции, есть пострадавшие. Погибли два человека — мужчина, руководитель предприятия, изготовившего образец (не является сотрудником ПНИПУ), и его несовершеннолетняя дочь. В настоящее время проводится проверка, почему она находилась на объекте в нарушение техники безопасности», — заявили в политехе.

Также ректор университета Антон Петроченков отметил, что пострадали трое сотрудников, один из которых отказался от госпитализации.

«Также пострадали три человека — представители одного из пермских предприятий (не являются сотрудниками ПНИПУ): мужчины 64 и 37 лет, оба в стабильном состоянии средней степени тяжести, еще один пострадавший от госпитализации отказался. От лица руководства университета выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — заявил ректор ПНИПУ Антон Петроченков.

