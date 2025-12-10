Ствол за 1700: подросток выстрелил в восьмиклассника в школе

Во вторник, 9 декабря, в полдень в полицию Тосненского района поступило экстренное сообщение: в школе поселка Рябово ученик выстрелил в восьмиклассника. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.

Стрельба на перемене

По данным правоохранителей, во время перемены в коридоре учебного заведения 17‑летний ученик девятого класса выстрелил из пневматического пистолета в 14‑летнего восьмиклассника. Пуля попала в область живота потерпевшего.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у него ушиб передней брюшной стенки. Сейчас состояние юного пациента оценивается как удовлетворительное.

Пневмат за 1700 рублей

Выяснилось, что обвиняемый приобрел пневматическое оружие у своего знакомого по небольшой цене. Российское законодательство позволяет подросткам с 14 лет покупать пневматическое оружие.

«Установлено, что стрелявший приобрел пистолет у своего 16-летнего знакомого за 1700 рублей. Пневматический пистолет изъят», — сообщили в пресс-службе УМВД.

Уголовное дело

Следственный комитет по следам происшествия возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве с отягчающими обстоятельствами. По этой статье уголовная ответственность наступает с 16-летнего возраста.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Подросток задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Собранные полицией материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о постановке подростка на профилактический учет», — рассказали в полиции.

По данным 47news, происшествие случилось в Рябовском центре образования. О поселке Рябово известно, что, по статистике за 2025 год, в нем проживает около 3 тыс. человек.

Битва полов

Ранее в новостных сводках появился другой инцидент, произошедший в общеобразовательном учреждении. Ученик школы № 19 в Артеме Приморского края подрался со сверстницей и попал на видео. В ролике видно, как остальные дети столпились вокруг и не пытались помешать конфликту.

«Ее улица этому научила, она ровная девочка», — кричит голос за кадром.

В видео заметно, как остальные ученики подстрекают школьницу к тому, чтобы она ударила мальчика в нос. По данным источника, между детьми произошел конфликт, который перерос в рукоприкладство. Мальчик повалил девочку на пол и сильно ударил по лицу. Взрослых на видео не наблюдается. Пока не известно, какие меры приняли в отношении школьников и связались ли с их родителями.

