Появились подробности состояния двоих пострадавших при ЧП в ПНИПУ Двое пострадавших при взрыве в ПНИПУ находятся в состоянии средней тяжести

Двое пострадавших в результате взрыва в Пермском политехническом университете (ПНИПУ) находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба учебного заведения NEWS.ru. Там уточнили, что один человек отказался ложиться в больницу.

Пострадали три человека — представители одного из пермских предприятий (не являются сотрудниками ПНИПУ): мужчины 64 и 37 лет, оба в стабильном состоянии, средней степени тяжести, еще один пострадавший от госпитализации отказался, — рассказали в вузе.

Ранее появились сообщения, что в лаборатории Пермского национального исследовательского политехнического университета произошел взрыв гидродинамического стенда. На место выехали экстренные службы. Известно о гибели двоих человек. Cреди погибших также числится 10-летний ребенок.

До этого стало известно, что причиной взрыва в Пермском национальном исследовательском политехническом университете могла стать разгерметизация гидродинамического стенда. Прокуратура региона организовала проверку обстоятельств произошедшего.