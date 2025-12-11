Лавров высказался о сведении обязательств Украины к правилам ЕС Лавров назвал неприемлемым сведение обязательств Украины лишь к правилам ЕС

Сводить обязательства Киева лишь к правилам ЕС неприемлемо, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, Украина должна придерживаться Устава ООН и международных конвенций по правам человека. Министр подчеркнул, что вопрос должен ставиться иначе.

Сводить ее обязательства только к тому, чтобы она поступала так, как того требуют правила Евросоюза, то я считаю, что это неприемлемо, — отметил дипломат.

Лавров добавил, что в изначальной версии американского плана прописывалось важное положение о необходимости запрета нацистской идеологии и искоренении всей ее деятельности. Однако этот пункт исчез. Глава МИД назвал очевидным то, что это произошло по требованию европейцев и режима украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее Лавров заявил, что Запад никак не отреагировал на решение Киева приостановить переговоры с Москвой. Лавров указал, что украинское правительство пошло на это вопреки результатам, достигнутым сторонами в гуманитарной сфере.