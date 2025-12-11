Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 12:35

Лавров высказался о сведении обязательств Украины к правилам ЕС

Лавров назвал неприемлемым сведение обязательств Украины лишь к правилам ЕС

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сводить обязательства Киева лишь к правилам ЕС неприемлемо, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, Украина должна придерживаться Устава ООН и международных конвенций по правам человека. Министр подчеркнул, что вопрос должен ставиться иначе.

Сводить ее обязательства только к тому, чтобы она поступала так, как того требуют правила Евросоюза, то я считаю, что это неприемлемо, — отметил дипломат.

Лавров добавил, что в изначальной версии американского плана прописывалось важное положение о необходимости запрета нацистской идеологии и искоренении всей ее деятельности. Однако этот пункт исчез. Глава МИД назвал очевидным то, что это произошло по требованию европейцев и режима украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее Лавров заявил, что Запад никак не отреагировал на решение Киева приостановить переговоры с Москвой. Лавров указал, что украинское правительство пошло на это вопреки результатам, достигнутым сторонами в гуманитарной сфере.

МИД РФ
Сергей Лавров
Украина
ООН
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России спрогнозировали цены на жилье в 2026 году
Гильдия риелторов обратилась к Верховному суду с призывом по делу Долиной
Венгрия публично унизила ЕС перед заседанием по Украине во Львове
Лавров назвал главный итог переговоров Путина и Уиткоффа
Политолог предрек печальное будущее НАТО без поддержки США
HR-эксперт рассказала, можно ли приврать в резюме
В Госдуме ответили, когда в России могут ограничить соцсети для детей
Энергия без кофе: какие крупы поддерживают концентрацию и работоспособность
Лавров сделал признание по поводу контактов Зеленского с США и ЕС
В Кремле не оценили идеи США по реинтеграции РФ в глобальную экономику
Лавров высказался о сроках окончания украинского конфликта
Лавров словами о жульничестве описал подход Евросоюза к России
Лавров предупредил ЕС о неизбежных последствиях из-за грабежа активов РФ
Юрист объяснил, куда обращаться из-за доначисления пошлины
Попова раскрыла, какие инфекции угрожают россиянам извне
В Госдуме успокоили россиян насчет пенсий ниже прожиточного минимума
Кремль заявил об открытости российского рынка для зарубежных инвестиций
Лавров предупредил европейских «миротворцев» на Украине
Под маской любопытной школьницы: педофил-шантажист может сесть на 20 лет
Ветеран СВО нашел способ воспитать уважение к участникам спецоперации
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.