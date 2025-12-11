Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 12:58

Лавров заявил, что РФ ждет результатов диалога Зеленского с его «хозяевами»

Лавров заявил, что Россия ждет результатов диалога Зеленского с ЕС и США

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Россия до сих пор ожидает информацию о том, чем завершились или завершатся переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским, администрацией США и ЕС, заявил в ходе посольского круглого стола глава МИД РФ Сергей Лавров. В своей речи министр назвал Евросоюз «хозяевами» украинского главы государства.

Мы до сих пор ждем информации о том, чем закончились или еще закончатся контакты между Зеленским, его европейскими хозяевами и администрацией Трампа, — заявил Лавров.

Ранее министр выразил мнение, что страны Евросоюза в настоящее время готовы пойти на «любое жульничество» в отношении Кремля. Глава внешнеполитического ведомства напомнил о том, что Европа даже посягает на замороженные российские активы.

До этого Лавров заявил, что сводить обязательства Киева лишь к правилам Евросоюза неприемлемо. Лавров добавил, что в изначальной версии американского плана прописывалось важное положение о необходимости запрета нацистской идеологии и искоренении всей ее деятельности, однако этот пункт исчез.

