В Кремле не оценили идеи США по реинтеграции РФ в глобальную экономику

В Кремле не оценили идеи США по реинтеграции РФ в глобальную экономику Песков отказался комментировать идеи США по реинтеграции РФ в мировую экономику

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался обсуждать идеи США по реинтеграции страны в глобальную экономику, сообщает ТАСС. Речь идет о публикации The Wall Street Journal, где говорится о направленных в адрес ЕС предложениях по возвращению РФ и восстановлению поставок энергоресурсов в Западную Европу.

Что касается планов, то мы не занимаемся мегафонным обсуждением каких-то планов, каких-то проектов, — подчеркнул представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос, кажутся ли Москве достаточными изложенные предложения об инвестировании в стратегические секторы РФ, которые подразумевают сферы от добычи редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в Арктике. Также пресс-секретарь главы государства не прокомментировал обозначенные в публикации планы по использованию финансовыми компаниями США замороженные российские активы для реализации проектов на Украине.

Ранее Песков ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского об «энергетическом перемирии». Представитель Кремля подчеркнул, что России нужен мир, а не предложенное Киевом перемирие.