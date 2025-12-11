Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 12:56

В Кремле не оценили идеи США по реинтеграции РФ в глобальную экономику

Песков отказался комментировать идеи США по реинтеграции РФ в мировую экономику

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался обсуждать идеи США по реинтеграции страны в глобальную экономику, сообщает ТАСС. Речь идет о публикации The Wall Street Journal, где говорится о направленных в адрес ЕС предложениях по возвращению РФ и восстановлению поставок энергоресурсов в Западную Европу.

Что касается планов, то мы не занимаемся мегафонным обсуждением каких-то планов, каких-то проектов, — подчеркнул представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос, кажутся ли Москве достаточными изложенные предложения об инвестировании в стратегические секторы РФ, которые подразумевают сферы от добычи редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в Арктике. Также пресс-секретарь главы государства не прокомментировал обозначенные в публикации планы по использованию финансовыми компаниями США замороженные российские активы для реализации проектов на Украине.

Ранее Песков ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского об «энергетическом перемирии». Представитель Кремля подчеркнул, что России нужен мир, а не предложенное Киевом перемирие.

Дмитрий Песков
Кремль
США
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитрий Масленников отреагировал на слухи об отношениях с Клавой Кокой
Редкую технику пения внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО
Россиян призвали воздержаться от поездок в европейскую страну
«Медленная форма геноцида»: Россия указала ООН на репрессии в Латвии
Стала известна причина блокировки фильма «Кадет» в России
Самолет Пашиняна приземлился в Москве на фоне протестов у посольства
Психолог рассказала о пользе танго для ментального здоровья
«Гниющий труп»: политолог о безопасности возможных выборов на Украине
«Тропический» ливень превратится в гололед: прогноз погоды в Москве
Российская ПВО перехватила более 30 дронов ВСУ за несколько часов
В Нью-Йорке появилось загадочное промо нового фильма Спилберга
Челябинец выиграл 27 млн рублей благодаря узору в виде стрелки
Риелтор рассказал о «ломаной» динамике цен на квартиры по городам России
«Ждун» вернется в кинотеатры с Александром Реввой
Выросло число жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново
Российская столица вошла в рейтинг Forbes
В Петербурге приставы помогли женщине после аварии
«У нас тоже есть конституция»: Лавров высказался о статусе новых регионов
Ветеран СВО рассказал, кто помог русским военным штурмовать ВСУ в метель
Сотрудника Эрмитажа задержали в Польше: подробности, при чем здесь Киев?
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.