Королевская семья Британии: новости, Маркл обвинили в краже платья

Супругу принца Гарри Меган Маркл обвинили в том, что она украла платье со съемок для журнала Variety, пишет RadarOnline. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 11 декабря?

Почему Маркл обвинили в краже

Ранее в СМИ появилась информация, что Маркл в трейлере к своему рождественскому выпуску «С любовью, Меган» надела атласное зеленое платье от Galvan стоимостью около $1700. Впервые это платье появилось на фотосессии для Variety в 2022 году. После этого один из таблоидов опубликовал статью, в которой повторялись утверждения, что герцогиня Сассекская украла это платье. Сообщается также, что Меган не вернула много вещей с разных съемок. Ее команда выступила с официальным опровержением.

«Утверждение о том, что какие-либо вещи были украдены без полного ведома и согласия стилистов на съемочной площадке или их команд, не только категорически ложно, но и является клеветническим. Все вещи были сохранены в полном соответствии с договорными условиями и без каких-либо оговорок», — заявил представитель Маркл.

Эксперты предположили, что Меган может подать в суд из-за обвинений в том, что она украла платье.

«Меган редко так публично критикует сплетни в таблоидах, и использование таких выражений, как „крайне клеветнические“, показывает, что она действительно вышла из себя и явно в ярости от слов о платье», — пояснил юрист.

Кроме того, источник, близкий к ситуации, заявил, что сохранение некоторых вещей с фотосессий является «общепринятым и разумным решением», чтобы избежать в будущем продажи на аукционах предметов, связанных со звездами, особенно с членами королевской семьи, за огромные суммы денег.

Правда ли, что Эндрю сошелся с бывшей женой

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор Фото: Picture by i-Images / Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Эндрю Маунтбеттен-Виндзор Фото: Picture by i-Images / Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Инсайдеры RadarOnline сообщили, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор и Сара Фергюсон тайно возобновили отношения. Потеря титулов и пристальное внимание общественности, предположительно, «разожгли старые чувства», отмечают источники.

Королевские титулы Эндрю были официально аннулированы его братом королем Карлом III 3 ноября 2025 года. Его экс-супруга Сара лишилась своего королевского титула и покровительства семи благотворительных организаций после того, как всплыло старое электронное письмо, в котором она назвала педофила-финансиста Джеффри Эпштейна «величайшим другом». Близкие к паре люди говорят, что общий опыт публичного позора сблизил их.

«Они видят друг в друге единственное безопасное убежище — единственного человека, который по-настоящему понимает давление, пристальное внимание и постоянное осуждение со стороны общественности. Это общее прибежище разожгло между ними искру», — сказали инсайдеры.

Кроме того, экс-супруги скоро должны впервые появиться на публике после лишения титулов. Пара примет участие в крестинах своей внучки Афины, дочери принцессы Беатрис и ее мужа Эдоардо Мапелли Моцци, которые состоятся 12 декабря в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца.

