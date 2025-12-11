Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 13:10

Королевская семья Британии: новости, Маркл обвинили в краже платья

Меган Маркл Меган Маркл Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Супругу принца Гарри Меган Маркл обвинили в том, что она украла платье со съемок для журнала Variety, пишет RadarOnline. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 11 декабря?

Почему Маркл обвинили в краже

Ранее в СМИ появилась информация, что Маркл в трейлере к своему рождественскому выпуску «С любовью, Меган» надела атласное зеленое платье от Galvan стоимостью около $1700. Впервые это платье появилось на фотосессии для Variety в 2022 году. После этого один из таблоидов опубликовал статью, в которой повторялись утверждения, что герцогиня Сассекская украла это платье. Сообщается также, что Меган не вернула много вещей с разных съемок. Ее команда выступила с официальным опровержением.

«Утверждение о том, что какие-либо вещи были украдены без полного ведома и согласия стилистов на съемочной площадке или их команд, не только категорически ложно, но и является клеветническим. Все вещи были сохранены в полном соответствии с договорными условиями и без каких-либо оговорок», — заявил представитель Маркл.

Эксперты предположили, что Меган может подать в суд из-за обвинений в том, что она украла платье.

«Меган редко так публично критикует сплетни в таблоидах, и использование таких выражений, как „крайне клеветнические“, показывает, что она действительно вышла из себя и явно в ярости от слов о платье», — пояснил юрист.

Кроме того, источник, близкий к ситуации, заявил, что сохранение некоторых вещей с фотосессий является «общепринятым и разумным решением», чтобы избежать в будущем продажи на аукционах предметов, связанных со звездами, особенно с членами королевской семьи, за огромные суммы денег.

Правда ли, что Эндрю сошелся с бывшей женой

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор Эндрю Маунтбеттен-Виндзор Фото: Picture by i-Images / Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Инсайдеры RadarOnline сообщили, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор и Сара Фергюсон тайно возобновили отношения. Потеря титулов и пристальное внимание общественности, предположительно, «разожгли старые чувства», отмечают источники.

Королевские титулы Эндрю были официально аннулированы его братом королем Карлом III 3 ноября 2025 года. Его экс-супруга Сара лишилась своего королевского титула и покровительства семи благотворительных организаций после того, как всплыло старое электронное письмо, в котором она назвала педофила-финансиста Джеффри Эпштейна «величайшим другом». Близкие к паре люди говорят, что общий опыт публичного позора сблизил их.

«Они видят друг в друге единственное безопасное убежище — единственного человека, который по-настоящему понимает давление, пристальное внимание и постоянное осуждение со стороны общественности. Это общее прибежище разожгло между ними искру», — сказали инсайдеры.

Кроме того, экс-супруги скоро должны впервые появиться на публике после лишения титулов. Пара примет участие в крестинах своей внучки Афины, дочери принцессы Беатрис и ее мужа Эдоардо Мапелли Моцци, которые состоятся 12 декабря в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца.

Читайте также:

«Фото сына на надгробиях»: что известно об угрозах семье Влада Соколовского

Звание от Путина, санкции, карьера в Европе: чем известен Ильдар Абдразаков

Националистка из БОРН, спортсменка, продавщица: кто такая Евгения Хасис

новости
королевская семья
Меган Маркл
Принц Эндрю
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян призвали воздержаться от поездок в европейскую страну
«Медленная форма геноцида»: Россия указала ООН на репрессии в Латвии
Стала известна причина блокировки фильма «Кадет» в России
Самолет Пашиняна приземлился в Москве
Психолог рассказала о пользе танго для ментального здоровья
«Гниющий труп»: политолог о безопасности возможных выборов на Украине
«Тропический» ливень превратится в гололед: прогноз погоды в Москве
Российская ПВО перехватила более 30 дронов ВСУ за несколько часов
В Нью-Йорке появилось загадочное промо нового фильма Спилберга
Челябинец выиграл 27 млн рублей благодаря узору в виде стрелки
Риелтор рассказал о «ломаной» динамике цен на квартиры по городам России
«Ждун» вернется в кинотеатры с Александром Реввой
Выросло число жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново
Российская столица вошла в рейтинг Forbes
В Петербурге приставы помогли женщине после аварии
«У нас тоже есть конституция»: Лавров высказался о статусе новых регионов
Ветеран СВО рассказал, кто помог русским военным штурмовать ВСУ в метель
Сотрудника Эрмитажа задержали в Польше: подробности, при чем здесь Киев?
Режиссер оценил вероятность успеха адаптации «Мастера и Маргариты» с Деппом
Путин анонсировал новую налоговую выплату для поддержки семей
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.