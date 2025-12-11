Политолог предрек печальное будущее НАТО без поддержки США

НАТО, вероятнее всего, распадется без поддержки со стороны США, заявил 360.ru политолог Сергей Станкевич. По его мнению, Европа может попытаться организовать новое объединение без американцев, но это вряд ли выйдет. Весь Альянс держится на деньгах и оружии Штатов, уточнил эксперт.

Оказавшись без американцев только на европейском континенте, военный блок НАТО, скорее всего, расползется. Потому что отныне его ничего вместе не будет держать, — предположил Станкевич.

По его словам, в новых геополитических условиях существующие блоки предстанут перед выбором: адаптироваться к реалиям XXI века или «умереть». Политолог добавил, что США уже достаточно отдалились от европейской части Альянса, а вслед за ними дистанцируется и Канада.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что, если США выйдут из НАТО, Альянс не развалится, но существенно изменится — роль лидера перейдет от Штатов к Германии. По его словам, организация станет «четвертым рейхом».