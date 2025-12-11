Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 13:06

Политолог предрек печальное будущее НАТО без поддержки США

Политолог Станкевич: НАТО распадется без поддержки со стороны США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

НАТО, вероятнее всего, распадется без поддержки со стороны США, заявил 360.ru политолог Сергей Станкевич. По его мнению, Европа может попытаться организовать новое объединение без американцев, но это вряд ли выйдет. Весь Альянс держится на деньгах и оружии Штатов, уточнил эксперт.

Оказавшись без американцев только на европейском континенте, военный блок НАТО, скорее всего, расползется. Потому что отныне его ничего вместе не будет держать, — предположил Станкевич.

По его словам, в новых геополитических условиях существующие блоки предстанут перед выбором: адаптироваться к реалиям XXI века или «умереть». Политолог добавил, что США уже достаточно отдалились от европейской части Альянса, а вслед за ними дистанцируется и Канада.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что, если США выйдут из НАТО, Альянс не развалится, но существенно изменится — роль лидера перейдет от Штатов к Германии. По его словам, организация станет «четвертым рейхом».

НАТО
США
Европа
политологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитрий Масленников отреагировал на слухи об отношениях с Клавой Кокой
Редкую технику пения внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО
Россиян призвали воздержаться от поездок в европейскую страну
«Медленная форма геноцида»: Россия указала ООН на репрессии в Латвии
Стала известна причина блокировки фильма «Кадет» в России
Самолет Пашиняна приземлился в Москве на фоне протестов у посольства
Психолог рассказала о пользе танго для ментального здоровья
«Гниющий труп»: политолог о безопасности возможных выборов на Украине
«Тропический» ливень превратится в гололед: прогноз погоды в Москве
Российская ПВО перехватила более 30 дронов ВСУ за несколько часов
В Нью-Йорке появилось загадочное промо нового фильма Спилберга
Челябинец выиграл 27 млн рублей благодаря узору в виде стрелки
Риелтор рассказал о «ломаной» динамике цен на квартиры по городам России
«Ждун» вернется в кинотеатры с Александром Реввой
Выросло число жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново
Российская столица вошла в рейтинг Forbes
В Петербурге приставы помогли женщине после аварии
«У нас тоже есть конституция»: Лавров высказался о статусе новых регионов
Ветеран СВО рассказал, кто помог русским военным штурмовать ВСУ в метель
Сотрудника Эрмитажа задержали в Польше: подробности, при чем здесь Киев?
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.