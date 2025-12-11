Священник раскрыл, как построить крепкую семью

В основе крепкой семьи лежит взаимное уважение супругов, заявил в беседе с «МК в Бурятии» священник Дмитрий Федоренко. Он отметил, что в счастливом браке партнеры ставят на первое место друг друга, а не детей.

Залог крепкой семьи — взаимное уважение супругов, когда они находятся на первом месте друг у друга, а потом уже дети. Когда у родителей адекватные отношения, и в первую очередь они заботятся друг о друге, дети, видя эту «химию» между родителями, сами становятся способными любить, сострадать, помогать, — пояснил Федоренко.

Он отметил, что семьи, где на первое место ставят ребенка, нередко сталкиваются с проблемами в отношениях. Священник добавил, что, помимо этого, важно любить партнера «просто за то, что он есть», а не за определенные качества.

Ранее председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что сохранить брак помогает осознание возможности утраты своей любви. Сегодня вторая половинка вас любит, но завтра может и разлюбить, напомнил собеседник.