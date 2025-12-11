Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 13:07

Лавров назвал главный итог переговоров Путина и Уиткоффа

Лавров: Уиткофф и Путин сняли все разногласия между США и Россией

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
На встрече в Кремле президент России Владимир Путин и специальный представитель президента США Стив Уиткофф смогли разрешить все разногласия, возникшие между двумя странами после паузы, наступившей после саммита на Аляске, заявил МИД РФ Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что администрация США стремится понять причины и природу конфликта на Украине.

Обе стороны — и российская, и американская — подтвердили взаимные понимания, достигнутые на Аляске. <...> Теперь здесь, в наших переговорах с американцами по украинской проблеме, я лично считаю, что недоразумения, недопонимания были устранены, — прокомментировал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Россия не занимается прогнозами о сроках завершения конфликта на Украине, так как сосредоточена на решении конкретных задач. По его словам, прогнозы о завершении конфликта делают в основном представители Европы, предполагая сроки до весны или до 2026 года, тогда как у России есть более важные задачи.

До этого министр заявил, что обязательства Украины не должны сводиться только к выполнению правил Евросоюза. Он подчеркнул, что Украина должна соблюдать Устав ООН и международные конвенции по правам человека. Лавров также отметил, что в первоначальном американском плане был пункт о запрете нацистской идеологии, который был исключен по требованию европейцев и президента Украины Владимира Зеленского.

