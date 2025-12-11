Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Не вселяет оптимизма»: Лавров усомнился в плане Трампа по Газе

Лавров заявил, что план Трампа по Газе окончательно не решает проблемы

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: kremlin.ru/Владимир Гердо, ТАСС
Мирная инициатива президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа все-таки не предполагает реального решения палестинского вопроса, заявил глава МИД России Сергей Лавров на посольском «круглом столе». При этом министр отметил, что благодаря ряду шагов удалось освободить пленных и вернуть тела погибших, которые были похоронены.

По итогам первого этапа его (Трампа. — NEWS.ru) инициативы были освобождены люди, заложники, были возвращены тела, чтобы в соответствии с религиозными традициями они были преданы земле. Но сейчас мы все ждем начала второго этапа, и то, что план при всей его гуманитарной направленности не предусматривает окончательного, надежного решения палестинского вопроса в соответствии с резолюциями ООН, — это, конечно, не вселяет оптимизма, — сообщил министр.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия в обозримом будущем не станет признавать государственность Палестины. Политик добавил, что сначала необходимо шаг за шагом реализовать мирный план.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает против создания палестинского государства. По мнению политика, такая страна будет стремиться к уничтожению Израиля. Он также добавил, что суверенный контроль над безопасностью на всей территории от реки Иордан до Средиземного моря должен навсегда остаться в руках Израиля.

