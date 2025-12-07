ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 18:41

«Что будет в конце»: Мерц поставил под сомнение государственность Палестины

Мерц отказался признавать государственность Палестины в ближайшем будущем

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Kira Hofmann/www.imago-images.de/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Германия в обозримом будущем не станет признавать государственность Палестины, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции. Политик сообщил, что сначала необходимо шаг за шагом реализовать мирный план, передает издание Süddeutsche Zeitung.

Что будет в конце, сегодня никто не знает. И поскольку это так, правительство ФРГ, в отличие от других европейских государств, отказалось от преждевременного признания палестинского государства. Мы не будем этого делать и в обозримом будущем, — подчеркнул Мерц.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает против создания палестинского государства. По мнению политика, страна будет стремиться к уничтожению Израиля. Он также добавил, что суверенный контроль над безопасностью на всей территории от реки Иордан до Средиземного моря должен навсегда остаться в руках Израиля.

До этого сообщалось, что палестинское движение ХАМАС согласилось выполнить первоначальные шаги по разоружению, в том числе изъять у мятежников тяжелое вооружение. Группировка также подтвердила США готовность отказаться от управления сектором Газа.

Палестина
Германия
Фридрих Мерц
признания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Священник развеял суеверия о связи душ и могил усопших
Конгресс США обвинили в утрате контроля над Трампом
Эрмитаж пошел на небывалые меры после ЧП в Лувре
Шесть человек пострадали в ДТП в Электростали
Построенную для майнинга электростанцию «закрыли» в Волгограде
Появились кадры пожара на складе около крупнейшей и старейшей ТЭЦ Сибири
В Красноярске возле ТЭЦ-1 горят склады
Непокрытые бегуньи подставили организаторов марафона в Иране
Медведь перевозбудился от морковки и напал на дрессировщика
Пьяный подросток «оформил» инспектору поездку на квадроцикле
Таксист залил пассажира из перцового баллончика
На МКС состоялась смена командира станции
Жизнерадостная собака прокатилась на скейте по улицам Казани
Тысячи ангарчан могут остаться без тепла в преддверии 30-градусных морозов
Властям ФРГ посоветовали попросить Путина снова поставлять газ
Одиночество, съемное жилье, слухи об опухоли: как живет Анатолий Лобоцкий
Новый ТЦ поставил жителей Петербурга в неудобное положение
Рецепт-находка для ленивых: сырные шарики без выпечки
«Следует идеям Путина»: в Германии взвыли от новых планов Трампа
«Локомотив» обыграл «Сочи» в гостевом матче
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.