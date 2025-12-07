«Что будет в конце»: Мерц поставил под сомнение государственность Палестины Мерц отказался признавать государственность Палестины в ближайшем будущем

Германия в обозримом будущем не станет признавать государственность Палестины, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции. Политик сообщил, что сначала необходимо шаг за шагом реализовать мирный план, передает издание Süddeutsche Zeitung.

Что будет в конце, сегодня никто не знает. И поскольку это так, правительство ФРГ, в отличие от других европейских государств, отказалось от преждевременного признания палестинского государства. Мы не будем этого делать и в обозримом будущем, — подчеркнул Мерц.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает против создания палестинского государства. По мнению политика, страна будет стремиться к уничтожению Израиля. Он также добавил, что суверенный контроль над безопасностью на всей территории от реки Иордан до Средиземного моря должен навсегда остаться в руках Израиля.

До этого сообщалось, что палестинское движение ХАМАС согласилось выполнить первоначальные шаги по разоружению, в том числе изъять у мятежников тяжелое вооружение. Группировка также подтвердила США готовность отказаться от управления сектором Газа.