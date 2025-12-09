ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 20:29

Автор «Рыбаря» раскрыл, почему проект попал под британские санкции

Военблогер Звинчук: «Рыбарь» обнажает активность Британии в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Введенные Великобританией санкции стали ожидаемой реакцией на деятельность «Рыбаря», направленной на раскрытие активности Британии в России и постсоветском пространстве, заявил руководитель проекта Михаил Звинчук в беседе с корреспондентом NEWS.ru. По его словам, ограничения не повлияют на работу проекта.

Это было ожидаемой реакцией на нашу деятельность, которая направлена на вскрытие всей британской активности на территории России и постсоветского пространства, а также постоянное дезавуирование угроз, которые представляет Великобритания для окружающих стран. <...> Подобного рода санкционные списки преследуют одну цель — психологическое давление и создание ореола токсичности вокруг определенного человека, — поделился Звинчук.

Он уточнил, что проект не работает в зоне британского влияния, не ведет финансовых операций с Великобританией и странами британского доминиона, поэтому санкции не ограничат деятельность «Рыбаря». При этом возможное взаимодействие с третьими странами, например ОАЭ или Саудовской Аравией, может осложниться из-за психологического давления.

Великобритания также ввела санкции против российского философа Александра Дугина и возглавляемого им Центра геополитической экспертизы. Лондон объяснил это решение давлением на структуры, которые связывает с российской государственной политикой. Ограничения включают запрет на въезд и заморозку активов.

военкоры
санкции
Британия
россияне
Семен Товстый
С. Товстый
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сумах прогремели взрывы
ЦБ объяснил замедление роста зарплат
Собака чуть не разорвала маленького ребенка у элитного дома
Раскрыто, как себя ведет убившая Татарского Трепова в колонии
Большая часть Киева погрузилась во тьму
СК возбудил уголовное дело после падения Ан-22 в Ивановской области
Боец ВСУ пожаловался на горы трупов
Сийярто разоблачил сомнительные схемы поддержки Украины Евросоюзом
Автор «Рыбаря» раскрыл, почему проект попал под британские санкции
Над Москвой вновь сработала система противовоздушной обороны
Праздник иконы Богородицы «Знамение»10 декабря: история, легенды, запреты
Глава МИД Венгрии объяснил молчание ЕС о коррупции на Украине
Ди Каприо признан артистом года
Стало известно, как участникам СВО бесплатно получить бионический протез
Бунты под Киевом, атака на Чебоксары, «спецоперация» Долиной: что дальше
Путин раскрыл, как жители городов в зоне СВО встречают бойцов ВС России
Машина с пьяным водителем и пассажирами провалилась под лед
Небензя объяснил, почему цели СВО присущи любому миролюбивому государству
Гражданку Узбекистана осудили за финансирование терроризма в Сирии
Серебро преодолело исторический ценовой рубеж на бирже
Дальше
Самое популярное
Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.