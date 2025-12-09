Автор «Рыбаря» раскрыл, почему проект попал под британские санкции

Введенные Великобританией санкции стали ожидаемой реакцией на деятельность «Рыбаря», направленной на раскрытие активности Британии в России и постсоветском пространстве, заявил руководитель проекта Михаил Звинчук в беседе с корреспондентом NEWS.ru. По его словам, ограничения не повлияют на работу проекта.

Это было ожидаемой реакцией на нашу деятельность, которая направлена на вскрытие всей британской активности на территории России и постсоветского пространства, а также постоянное дезавуирование угроз, которые представляет Великобритания для окружающих стран. <...> Подобного рода санкционные списки преследуют одну цель — психологическое давление и создание ореола токсичности вокруг определенного человека, — поделился Звинчук.

Он уточнил, что проект не работает в зоне британского влияния, не ведет финансовых операций с Великобританией и странами британского доминиона, поэтому санкции не ограничат деятельность «Рыбаря». При этом возможное взаимодействие с третьими странами, например ОАЭ или Саудовской Аравией, может осложниться из-за психологического давления.

Великобритания также ввела санкции против российского философа Александра Дугина и возглавляемого им Центра геополитической экспертизы. Лондон объяснил это решение давлением на структуры, которые связывает с российской государственной политикой. Ограничения включают запрет на въезд и заморозку активов.