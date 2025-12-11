Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Госдуме предложили ввести новые штрафы до 300 тысяч рублей

Депутат Нилов предложил штрафовать за оставленные на дороге мусорные контейнеры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил ввести штрафы за размещение мусорных контейнеров без опознавательных знаков на проезжей части, если они создают помехи для движения и угрозу безопасности. Соответствующий законопроект с поправками в КоАП, передает «Парламентская газета», уже направили правительству.

В пояснительной записке указывается, что мусорные контейнеры часто размещают на дорогах без каких-либо опознавательных знаков. Убрать их самостоятельно порой оказывается невозможно из-за больших размеров и загруженности, что в итоге приводит к затруднению проезда и повышает риск ДТП.

Сейчас статья 12.33 КоАП предусматривает штрафы только за повреждение дорог и сооружений и создание помех движению. Нилов предлагает распространить её действие и на незаконно оставленные контейнеры. На данный момент наказание по этой статье для граждан составляет 5–10 тысяч рублей, для должностных лиц — 25 тысяч рублей, для юридических — 300 тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков заявлял, что в России необходимо запретить коммерческие прогулки на лошадях в центре городов. Он отметил, что эксплуатация животных создает риски для окружающих, в частности детей. По его словам, особенно недопустимо, когда прогулки на лошадях используются для сбора денег.

