В Госдуме предложили ввести новые штрафы до 300 тысяч рублей Депутат Нилов предложил штрафовать за оставленные на дороге мусорные контейнеры

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил ввести штрафы за размещение мусорных контейнеров без опознавательных знаков на проезжей части, если они создают помехи для движения и угрозу безопасности. Соответствующий законопроект с поправками в КоАП, передает «Парламентская газета», уже направили правительству.

В пояснительной записке указывается, что мусорные контейнеры часто размещают на дорогах без каких-либо опознавательных знаков. Убрать их самостоятельно порой оказывается невозможно из-за больших размеров и загруженности, что в итоге приводит к затруднению проезда и повышает риск ДТП.

Сейчас статья 12.33 КоАП предусматривает штрафы только за повреждение дорог и сооружений и создание помех движению. Нилов предлагает распространить её действие и на незаконно оставленные контейнеры. На данный момент наказание по этой статье для граждан составляет 5–10 тысяч рублей, для должностных лиц — 25 тысяч рублей, для юридических — 300 тысяч рублей.

