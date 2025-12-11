В Петербурге ввели ограничения на работу мобильного интернета

В Санкт-Петербурге ввели ограничения на работу мобильного интернета, передает «РБК». Меры приняты с целью повышения уровня безопасности.

Ночью в Санкт-Петербурге и Ленинградской области существовала угроза атаки дронов. «ВымпелКом» («Билайн») сообщил изданию о возможных сбоях в работе мобильного интернета в указанных регионах, вызванных внешними факторами. «МегаФон» также заявил, что их сеть работает стабильно, и ограничения с их стороны не вводятся. По словам компании, проблемы возникли из-за внешних причин. Представители Т2 и МТС пока не предоставили комментариев по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что во многих регионах 11 декабря наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. Абоненты жалуются на проблемы с использованием онлайн-услуг, поисковых систем, обработкой QR-кодов и отправкой медиа в мессенджерах. Среди операторов, у которых зарегистрировано наибольшее количество жалоб, — МТС. Также сбои фиксируют у абонентов T2, «МегаФон», «Билайн» и Yota в разных регионах страны. Снижение скорости интернета с 4G до 2G и отключение мобильной связи возможны при угрозе атаки БПЛА. Эти меры лишают БПЛА доступа к средствам коммуникации через базовые станции связи.