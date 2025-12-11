Канадец перешел в тренерский штаб «Авангарда» после ухода из «Трактора»

Канадский тренер Рафаэль Рише, на прошлой неделе покинувший пост исполняющего обязанности главного тренера челябинского «Трактора», вошел в тренерский штаб омского «Авангарда», сообщили в Telegram-канале сибирского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Контракт с 31-летним специалистом рассчитан до 2027 года.

Рише возглавил «Трактор» 17 ноября после ухода Бенуа Гру, до этого работая ассистентом главного тренера. Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что клуб быстро договорился о сотрудничестве, когда специалист стал доступен, отметив заинтересованность главного тренера Ги Буше в его приглашении.

Рады приветствовать в нашем штабе канадского специалиста. Несмотря на весьма молодой возраст, Рафаэль уже хорошо известен в нашей лиге. После того как он стал доступен для предложений, мы быстро смогли договориться о контракте, — рассказал он.

Тренер уже прибыл в Омск и в ближайшие дни приступит к работе. «Авангард» в настоящее время занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 45 очками.

