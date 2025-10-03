Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 21:31

«Локомотив» не устоял после удаления Радулова в Омске

«Локомотив» проиграл «Авангарду» 1:4 после удаления Александра Радулова

Александр Радулов («Локомотив») и Марсель Ибрагимов («Авангард») Александр Радулов («Локомотив») и Марсель Ибрагимов («Авангард») Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

В очном противостоянии лидеров конференций КХЛ омский «Авангард» обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 4:1, следует из информации на официальном сайте лиги. Ключевым моментом матча стало удаление до конца игры форварда гостей Александра Радулова на 40-й минуте.

Победу «Авангарду» принесли броски Дмитрия Рашевского (13-я минута), Павла Леуки (34-я), Василия Пономарева (35-я) и Николая Прохоркина (41-я). Единственную шайбу у «Локомотива» забросил Мартин Гернат на 31-й минуте.

Обе команды сохранили лидирующие позиции в своих конференциях, набрав по 18 очков. В следующих матчах «Авангард» 6 октября примет «Автомобилист», а «Локомотив» в тот же день сыграет дома со СКА.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. Таким образом, челябинский клуб, являющийся финалистом Кубка Гагарина прошлого сезона, прервал свою трехматчевую победную серию.

В другом матче нападающий тольяттинской «Лады» Андрей Алтыбармакян получил пятиматчевую дисквалификацию за бросок шайбы в сторону арбитра после свистка. Инцидент произошел 14 сентября во время игры, завершившейся разгромным поражением «Лады» со счетом 1:6.

хоккей
Авангард
Локомотив
КХЛ
«Локомотив» не устоял после удаления Радулова в Омске
